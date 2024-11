Samsung: ecco perché la One UI 7 potrebbe essere una cocente delusione

Samsung sta lavorando sodo sullo sviluppo della prima beta di One UI 7, basata su Android 15, ma il percorso non è stato dei più lineari.

Negli ultimi anni, l’azienda ha abituato gli utenti a rilasci rapidi e stabili, spesso vicini a quelli di Google per i Pixel. Tuttavia, questa volta si sono verificati parecchi ritardi sulla tabella di marcia.

Originariamente prevista per l’estate, la beta di One UI 7 dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, mentre il rilascio stabile è atteso solo con il lancio dei Samsung Galaxy S25 a gennaio.

La One UI 7 di Samsung potrebbe avere numerosi bug

La One UI 7 di Samsung non è un semplice affinamento delle precedenti release, ma piuttosto una vera e propria rielaborazione dell’intera interfaccia. Tra le novità più attese ci sono un rinnovamento delle animazioni e un design completamente aggiornato, oltre al supporto per nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Secondo alcune fonti, però, il software sarebbe ancora afflitto da numerosi bug, che renderebbero la prima versione beta meno stabile del previsto. Questo potrebbe spiegare i lunghi tempi di attesa, dato che Samsung sembra voler garantire un prodotto il più possibile rifinito prima di proporlo agli utenti.

Il noto leaker Ice Universe, a tale riguardo, ha suggerito che la beta sarà tutt’altro che priva di problemi al momento del rilascio. Questo dettaglio ha sorpreso in molti, specie considerando il fatto che, negli anni passati, le prime versioni delle nuove interfacce fossero relativamente affidabili. Quindi, un ulteriore ritardo potrebbe essere il prezzo da pagare per un aggiornamento che mira a segnare una svolta importante nella strategia software di Samsung.