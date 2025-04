I 5 migliori smartphone di aprile per non svenarsi: offerte imperdibili su Amazon

Se devi acquistare uno smartphone allora dai un’occhiata a questa lista dei 5 migliori smartphone di aprile in offerta a prezzi super vantaggiosi su Amazon. Ci sono sconti fino al 47% e prezzi che partono da appena 109 euro circa. Non perdere queste promozioni davvero incredibili.

I 5 migliori smartphone per spendere meno

Con Poco C75 spendi veramente pochissimo. Oggi puoi avere la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a soli 109,90 euro. È dotato di un bellissimo display da 6,88 pollici con doppia fotocamera da 50 MP e batteria da 5160 mAh.

Realme C63 è dotato di un fantastico display da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e fotocamera con sensore principale da 50 MP dotata di AI. Anche in questo caso troverai ben 8 GB di RAM a supporto di un processore Octa-core e 256 GB di memoria di archiviazione. Mettilo nel tuo carrello a soli 129 euro.

Motorola g85 5G è sicuramente il migliore smartphone per qualità prezzo. Grazie a uno sconto del 47% lo puoi avere a soli 174,90 euro. Gode di straordinarie prestazioni grazie al potente Snapdragon 6s Gen 3 supportato da 8 GB di RAM. A bordo trovi il sistema operativo Android 14 ed è dual Sim.

Salendo leggermente di prezzo troviamo l’inimitabile Nothing Phone (2a), in questa versione da 8 GB di RAM che sostengono il potente processore MediaTek Dimensity 7200 Pro. Mentre come memoria interna 128 GB. Unico nel suo design e incredibilmente personalizzabile. Lo puoi avere a soli 269,97 euro.

Se puoi spendere qualcosina in più allora non farti scappare questa offerta e acquista il fantastico POCO X7 Pro a soli 319,90 euro. Qui siamo di fronte a uno smartphone di fascia medio-alta che garantisce prestazioni straordinarie. Tra le cose che possiamo evidenziare che la sua impermeabilità con certificazione IP68 e la super batteria da 6000 mAh con una ricarica ultra rapida da 90 W.

Come hai sicuramente potuto notare queste sono promozioni davvero pazzesche. Per non rischiare di perderle devi essere rapido. Fai tuo uno dei 5 migliori smartphone a prezzi vantaggiosi. E se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.