Samsung Galaxy S25 Edge rimandato, ma spunta già la nuova data di uscita

Samsung Galaxy S25 Edge è tornato al centro dell’attenzione, dopo la notizia dell’improvviso slittamento della presentazione ufficiale.

I primi rumor indicavano il 15 aprile come data di lancio ma, alla luce dei nuovi risvolti, per assistere al debutto di Samsung Galaxy S25 Edge bisognerà ancora aspettare.

Quando esce Samsung Galaxy S25 Edge?

Adesso, fonti ben informate prospettano la data del 13 maggio per l’uscita di Samsung Galaxy S25 Edge. Dietro questa decisione ci sarebbe la riorganizzazione interna in seguito alla scomparsa di Jong-Hee Han, figura chiave alla guida della divisione DX. Un dettaglio che, almeno ufficialmente, allontanerebbe l’ipotesi di problemi tecnici sul dispositivo.

Samsung avrebbe optato per un evento di lancio online, più contenuto rispetto al tradizionale Unpacked. La disponibilità nei negozi resta un’incognita: è probabile che non coincida con la data dell’annuncio, lasciando spazio ad un po’ di incertezza tra i potenziali acquirenti.

Per quanto riguarda l’hardware, le indiscrezioni descrivono uno smartphone Samsung di fascia alta: schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, in linea con le dimensioni dell’S25+. A bordo ci sarà il nuovo chip Snapdragon 8 Elite, supportato da 12 GB di RAM e memoria UFS 4.0 nei tagli da 256 o 512 GB. Il design in titanio, disponibile nelle colorazioni Silver, Jetblack e Icyblue, punta a creare un perfetto mix di stile ed estrema resistenza. Il prezzo stimato? Circa 1.249 euro, ben 100 euro in più rispetto all’S25 standard.

Samsung avrebbe in programma una produzione iniziale di appena 3 milioni di unità. La motivazione è semplice: sondare il terreno in un periodo in cui la domanda degli smartphone top di gamma sta mostrando segni di rallentamento. Nel caso in cui i riscontri da parte del pubblico fossero soddisfacenti, è molto probabile che Samsung decida di aumentare il numero di unità per rispondere alle crescenti richieste dei consumatori, anche in mercati inizialmente non considerati.