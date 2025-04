iPhone 17 Pro: importanti novità per le fotocamere, sia positive che negative

L’iPhone 17 Pro di Apple dovrebbe ottenere un upgrade notevole per quanto riguarda il teleobiettivo, stando alle ultime indiscrezioni condivise online.

Sebbene il passaggio dallo zoom ottico 5x ad uno 3.5x rischi di sembrare un passo indietro, il nuovo sensore fotografico dell’iPhone 17 Pro seguirebbe invece una logica ben precisa, almeno in base alle intenzioni di Apple.

Teleobiettivo da 48MP in arrivo su iPhone 17 Pro

Al centro di questa evoluzione ci sarebbe un nuovo teleobiettivo da 48MP, che sostituirebbe l’attuale modulo da 12MP presente sull’iPhone 16 Pro. Il calo di performance dello zoom ottico (da 120mm a 85mm) sarebbe compensato proprio da una risoluzione ben più elevata, che permetterebbe di ottenere un crop digitale di qualità superiore rispetto allo zoom tradizionale. In pratica, Apple replicherebbe lo stesso approccio già adottato con la fotocamera principale, dove il ritaglio del sensore 48MP consente uno zoom 2x virtuale senza un’eccessiva perdita dei dettagli.

Questa soluzione adottata per l’iPhone 17 Pro offrirebbe diversi vantaggi pratici, soprattutto per i ritratti. Un obiettivo con zoom 3.5x, infatti, permetterebbe di scattare foto a distanze più ravvicinate rispetto al 5x, specialmente in ambienti chiusi o stretti. La maggiore versatilità sarebbe quindi il vero punto di forza di questa modifica, unita alla capacità di simulare aperture focali più ampie grazie ad una risoluzione di 48MP.

Se la notizia venisse confermata, l’iPhone 17 Pro diventerebbe il primo smartphone Apple a montare un triplo setup posteriore interamente da 48MP, completando così l’aggiornamento già avviato con i sensori wide e ultrawide. Una scelta che evidenzia l’enorme fiducia che la società di Cupertino ripone nella fase di post produzione software, capace di compensare almeno in parte i limiti fisici delle ottiche tradizionali.

Ricordiamo infine che l’annuncio ufficiale di iPhone 17 Pro, e di tutti i modelli della nuova serie, è atteso come da tradizione per il mese di settembre.