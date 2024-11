Samsung: nuove icone di One UI 7 già presenti su questi dispositivi

Samsung è in procinto di lanciare l’atteso aggiornamento beta di One UI 7.0 durante la prossima settimana, dopo mesi di ritardi e numerose speculazioni.

Prima del rilascio ufficiale, alcuni elementi di design della nuova interfaccia stanno già facendo capolino, ma non sugli smartphone Samsung.

Primo assaggio di One UI 7 sui Samsung Galaxy Book

In base a quanto segnalato da un utente ai colleghi di Sammobile, l’app Galaxy Book Experience per i laptop Samsung Galaxy Book integra adesso alcune icone ridisegnate. L’aggiornamento alla versione 3.4.0.0 presenta alcune novità per le app stock di One UI 7.0, tra cui Telefono, Samsung Notes, SmartThings e Tips. Questo cambiamento anticipa l’aspetto che le suddette applicazioni avranno quando la prossima interfaccia sarà disponibile anche sugli smartphone.

Immagini

Le nuove icone studiate da Samsung rispecchiano un design più minimalista e raffinato rispetto alle precedenti versioni. Ad esempio, l’icona di Tips ora utilizza una tonalità di giallo più chiara ed uno stile grafico più semplice, così da rendere l’interfaccia moderna e lineare. Non tutte le novità sono state accolte con entusiasmo: l’icona aggiornata di Samsung Notes, che appare piuttosto diversa rispetto a quella classica, ha suscitato perplessità fra gli utenti, che sperano in un’ulteriore revisione prima del rilascio sulla versione stabile di One UI 7.0.

In questi ultimi anni, il tipico design di One UI ha coinvolto una gamma di dispositivi Samsung sempre più vasta, con l’obiettivo di creare un’esperienza visiva uniforme e coerente. Oltre agli smartphone, la caratteristiche estetiche di questa interfaccia hanno trovato spazio sugli smartwatch e persino su elettrodomestici, TV e PC Galaxy, tutti dotati di touchscreen.

Samsung ha ufficialmente confermato che il rilascio dell’aggiornamento beta di One UI 7.0 avverrà entro la fine del 2024, e presumibilmente durante la prossima settimana (come già anticipato ad inizio articolo), mentre la release stabile sarà distribuita ai dispositivi Galaxy nel corso dei primi mesi del 2025.