Android 16, nuovo aggiornamento in arrivo su questi dispositivi: cosa cambia

Lo sviluppo di Android 16 entra in una fase cruciale con il rilascio della versione beta 3.2, in attesa della distribuzione ufficiale prevista per giugno.

Google continua a lavorare a ritmi serrati per affinare le caratteristiche del nuovo sistema operativo, con un’attenzione particolare ai feedback raccolti dagli utenti Android iscritti al programma beta.

Android 16: le novità dell’ultimo aggiornamento beta

Dopo le prime versioni di test, l’ultima release beta di Android 16, identificata dal codice BP22.250221.015, introduce una serie di fix mirati ai bug più segnalati nelle settimane precedenti. Tra le novità più attese, spicca la correzione del bug legato al feedback aptico, che in alcune situazioni risultava troppo intenso o, al contrario, completamente assente.

Non meno importante è l’intervento sul consumo anomalo della batteria: un problema piuttosto diffuso tra i tester Android, che riportavano drastici cali anche mantenendo il dispositivo in standby. Buone notizie anche per gli utenti dei Pixel 6: è stato finalmente risolto un fastidioso glitch che causava sfarfallii dello schermo durante l’uso della fotocamera.

L’aggiornamento, dal peso contenuto di soli 35MB, è disponibile via OTA per tutti i dispositivi Pixel a partire dalla serie 6 fino alla nuovissima serie 9, includendo anche le versioni Pro, a, Fold, in aggiunta ai tablet. Per scaricarlo, è necessario essere iscritti al programma Android Beta for Pixel, che resta il canale privilegiato per testare in anteprima le nuove funzionalità del sistema operativo.

Con il Google I/O 2025 alle porte, in programma per il mese di maggio, cresce la curiosità in riferimento a quelle che saranno le feature definitive di Android 16, tra cui non si escludono nuove opzioni per la privacy o funzionalità AI ancora più efficaci. Intanto, gli sviluppatori sono al lavoro per garantire una versione stabile, fluida e ben ottimizzata sin dal “giorno 1”. Il rollout finale dovrebbe avvenire entro la prima metà di giugno: come da tradizione, i dispositivi non-Pixel riceveranno l’aggiornamento ad Android 16 qualche mese dopo.