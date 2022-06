Samsung Galaxy Z Fold3, patch di giugno e tante novità per le foto

Giorno dopo giorno cresce il numero degli smartphone e dei tablet Samsung a ricevere le patch di sicurezza di giugno: in queste ore ad aggiornarsi è l’ottimo foldable Samsung Galaxy Z Fold3 con alcune piccole ma importanti novità anche per quanto riguarda la fotocamera.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete, scopriamo che il firmware F926BXXS1CVEE attualmente in rilascio in Europa contiene anche miglioramenti della fotocamera con l’introduzione del supporto alla funzionalità Auto Framing per le app di video chiamata, il supporto al sensore telescopico nella modalità Pro dell’applicazione Fotocamera e miglioramenti per la funzione Night Portrait per quanto riguarda le foto ritratto in condizioni di scarsa illuminazione.

Samsung Galaxy Z Fold3 si aggiorna con le patch di giugno e novità per la fotocamera

A queste nuove feature si aggiungono le 60 correzioni di sicurezza per quanto riguarda la controparte Android (Google) e della One UI (Samsung): come sempre vi consigliamo di scaricare e installare immediatamente il nuovo aggiornamento non appena sarà disponibile anche nel nostro Paese. A tal proposito, potete controllarne la presenza tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di questo mese

Continua senza sosta l’ottimo lavoro del team di sicurezza della One UI di Samsung per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di questo mese, finora disponibili sui seguenti dispositivi:

