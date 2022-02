Samsung Galaxy Z Fold3/Flip3 stanno per ricevere un corposo update

A poche ore di distanza dalla presentazione della serie Samsung Galaxy S22, una tra le più attese di questo inizio 2022, Samsung torna protagonista per via di un corposo aggiornamento programmato per Samsung Galaxy Z Fold3 e Samsung Galaxy Z Flip3. Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che i due smartphone foldable di fascia alta stanno per ricevere un update da più di 1 GB: il modello Samsung Galaxy Z Fold3 riceverà il firmware F926BXXU1BVA9 mentre il modello Samsung Galaxy Z Flip3 riceverà il firmware F711BXXU2BVA9.

Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 stanno per ricevere un corposo aggiornamento

Scavando all’interno del changelog, però, scopriamo con grande stupore che entrambi i firmware sono accompagnati semplicemente dal testo che fa riferimento a “miglioramenti generali alla stabilità del dispositivo”, niente più. Non solo non v’è traccia delle nuove patch di sicurezza di febbraio, ma scopriamo che non sono state toccate aree specifiche dell’OS.

Insomma, sembra a tutti gli effetti un aggiornamento supplementare a quello di gennaio appositamente pensato per correggere eventuali bug che sono stati scovati in queste ultime settimane. Gli utenti muniti dei sopracitati device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA.

