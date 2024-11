Samsung Galaxy Z Fold SE è un successo: tutto esaurito in 5 minuti

Samsung ha recentemente lanciato il nuovo Galaxy Z Fold Special Edition, un pieghevole di fascia alta che ha registrato un successo immediato in Corea del Sud.

Il primo lotto di unità è andato subito esaurito dopo la messa in vendita. Ieri, il secondo lotto è terminato in soli cinque minuti: una tempistica da record.

Gli utenti coreani hanno accolto con entusiasmo il Samsung Galaxy Z Fold SE, nonostante il prezzo elevatissimo (equivalente a circa 1.890 euro), apprezzandone soprattutto le performance e il design esclusivo.

Samsung Galaxy Z Fold SE: in Corea tutti lo vogliono

In generale, Samsung Galaxy Z Fold SE si presenta come una versione ottimizzata del Galaxy Z Fold 6, ma con un profilo più sottile. È dotato di un display esterno Dynamic AMOLED 2x da 6,5 pollici, con rapporto di 21:9, e di uno schermo interno pieghevole da 8 pollici, entrambi con luminosità di picco pari a 2.600 nit, per una qualità visiva eccellente in ogni condizione.

Sul fronte fotografico, Samsung Galaxy Z Fold Special Edition monta una lente principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), la stessa del Galaxy S24 Ultra, accompagnata da un sensore ultrawide da 12 MP ed un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Per i selfie, offre una fotocamera da 10 MP sullo schermo esterno ed un sensore da 4 MP sotto il display interno, con supporto per la registrazione di video in 8K a 30 fps.

Dal punto di vista tecnico, Samsung Galaxy Z Fold SE si affida al processore Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, rendendolo ideale per attività intense e multitasking. Il dispositivo opera con a bordo la One UI 6.1.1 basata su Android 14 e prevede sette aggiornamenti principali, garantendo un supporto software a lungo termine.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition offre poi una batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida via cavo a 25 W e wireless a 15 W, più la ricarica inversa a 4,5 W. La resistenza a polvere ed acqua è garantita dalla certificazione IP48, mentre la connettività comprende 5G, WiFi 7 e Bluetooth 5.3. Infine, Samsung non ha dimenticato il lettore di impronte digitali laterale e gli altoparlanti stereo, per un’esperienza premium completa.