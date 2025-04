Samsung Galaxy S26 Ultra: cosa serve per battere l'iPhone 17 Pro di Apple?

Mentre Apple si prepara a lanciare un iPhone 17 Pro con teleobiettivo da 48MP e zoom ottico 3.5x, il diretto concorrente Samsung farebbe bene a rivedere la sua strategia che, negli ultimi anni, ha portato solo ad aggiornamenti incrementali per le fotocamere.

Attualmente, Samsung Galaxy S25 Ultra vanta la presenza di un teleobiettivo da 50MP con zoom 5x e un secondo modulo da 10MP con zoom 3x. Numeri che superano quelli dell’iPhone 17 Pro, certo, ma che nei confronti reali potrebbero non essere sufficienti.

Apple ha dimostrato più volte di poter garantire risultati eccellenti anche con un hardware meno “brillante”, grazie ad un’elaborazione computazionale avanzata ed ottimizzazioni software impeccabili. Per mantenere il passo, Samsung dovrebbe puntare su un salto generazionale più netto con il prossimo Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro: una sfida all’ultimo scatto

Le voci più ottimistiche relative a Samsung Galaxy S26 Ultra parlano di un sensore principale da 200MP, abbinato ad un ultra-wide e a due teleobiettivi da 50MP ciascuno (con zoom 3.5x e 8x). Tuttavia, queste indiscrezioni arrivano da fonti non verificate e l’ipotesi di uno zoom ottico 8x sembra particolarmente ambiziosa, considerando le sfide tecniche legate allo spessore del dispositivo.

Un altro aspetto da non trascurare è la registrazione dei video in 8K. Sebbene Samsung offra questa funzionalità da sei anni, Apple potrebbe distinguersi per una qualità superiore nell’elaborazione dei frame. Per colmare il gap, Samsung Galaxy S26 Ultra dovrebbe migliorare non solo i sensori ma anche gli algoritmi di stabilizzazione e riduzione del rumore.

Mancano all’appello alcune tecnologie già adottate da Apple, come la stabilizzazione con spostamento del sensore, il flash quad-LED e il sensore LiDAR, che potrebbero fare la differenza in condizioni di luce critiche. Samsung avrebbe testato alcune di queste soluzioni in passato, senza però integrarle nei dispositivi finali, ma speriamo che il futuro Galaxy S26 Ultra possa essere un vero punto di svolta.