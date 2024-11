Samsung Galaxy S25 Ultra: prestazioni che fanno impallidire S24 Ultra

Samsung sta preparando il lancio dei nuovi Galaxy S25, tra cui spiccherà senza alcun dubbio il Samsung Galaxy S25 Ultra, un nuovo top di gamma che promette performance eccezionali grazie all’integrazione del chipset Snapdragon 8 Elite “For Galaxy”.

Il chip, sviluppato da Qualcomm con processo produttivo a 3 nm, si distingue per un concreto miglioramento rispetto alle passate generazioni, sia in termini di potenza e sia in merito all’efficienza energetica. Il produttore dichiara infatti un incremento del 45% nelle prestazioni della CPU e del 44% riguardo alla gestione dell’energia.

Samsung Galaxy S25 Ultra è più potente del previsto

Samsung Galaxy S25 Ultra ha già fatto parlare di sé dopo i primi benchmark su Geekbench, dove è stato registrato con il codice di modello “SM-S938U”. In precedenti test, lo smartphone aveva ottenuto punteggi più bassi, rispettivamente di 3069 e 9080, suggerendo comunque un sostanziale upgrade. Nell’ultimo test datato 5 novembre, invece, Samsung Galaxy S25 Ultra ha raggiunto punteggi in single-core ed in multi-core di 3.148 e 10.236, segnando un incremento significativo rispetto al suo predecessore, il Galaxy S24 Ultra, fermatosi a 2.200 e 7.100. Questo progresso equivale ad un aumento del 35% nelle prestazioni in single-core e di ben il 45% per il multi-core.

Samsung, inoltre, sembra aver abbandonato l’idea di usare il proprio chipset Exynos 2500 per questo modello, almeno nella grande distribuzione, puntando così sull’affidabilità dello Snapdragon 8 Elite. L’Exynos 2500 potrebbe tuttavia essere riservato a mercati selezionati. Va però sottolineato come, a confronto con altri dispositivi, Samsung Galaxy S25 Ultra mostri punteggi leggermente inferiori, ad esempio tenendo conto dello Snapdragon 8 Elite in versione standard del OnePlus 13, ma il tempo per ulteriori perfezionamenti prima del lancio ufficiale non manca.

Le specifiche tecniche confermano i 12 GB di RAM, ormai imprescindibili sin dall’S22 Ultra, e, per quanto riguarda il design, Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe distinguersi in virtù degli angoli più arrotondati e per uno schermo completamente piatto, in linea con gli altri modelli della serie.