Samsung Galaxy Z Fold SE ufficiale: cosa cambia rispetto al Fold 6?

Samsung ha lanciato il suo nuovo smartphone pieghevole, Galaxy Z Fold Special Edition, una versione avanzata del Samsung Galaxy Z Fold 6 che si distingue per la presenza di schermi più grandi e un design più sottile.

Il sempre affidabile Ice Universe ha condiviso su Weibo una serie di immagini che mettono a confronto l’ultimo foldable con il modello standard, evidenziando le differenze in termini di dimensioni e spessore.

Samsung Galaxy Z Fold SE vs Galaxy Fold 6: differenze

Immagini

Samsung Galaxy Z Fold SE è dotato di un display esterno da 6,5 pollici con aspect ratio di 21:9, più ampio e comodo rispetto allo schermo esterno da 6,3 pollici con rapporto di 23,1:9 del Galaxy Z Fold 6. A tal proposito, una delle principali critiche rivolte ai precedenti Galaxy Z Fold riguardava esattamente le proporzioni di questo pannello: ora, grazie ai 21:9, Samsung ha finalmente creato un display che ricorda quelli installati sugli smartphone convenzionali, migliorando l’usabilità quotidiana. Cambia anche lo schermo pieghevole interno del modello Special Edition, che misura 8 pollici e supera i 7,6 pollici del Fold 6.

Il nuovo smartphone pieghevole Samsung è anche più sottile della versione standard: Galaxy Z Fold SE ha uno spessore di 10,6 mm quando è piegato, rispetto ai 12,1 mm del Fold 6. Sebbene questa differenza non sia enorme, le immagini di confronto evidenziano il cambiamento. Tuttavia, coloro che speravano in uno spessore simile a quello di Honor Magic V3 potrebbero rimanere delusi, in quanto Samsung Galaxy Z Fold Special Edition non raggiunge livelli così “estremi".

Un’altra notizia poco piacevole riguarda la disponibilità sul mercato. Infatti, Samsung Galaxy Z Fold Special Edition è disponibile per il momento solo in Corea: quindi, chiunque fosse interessato all’acquisto del dispositivo dovrebbe considerarne l’importazione. Tuttavia, la speranza è che il produttore mantenga queste modifiche sul futuro Samsung Galaxy Z Fold 7, rendendo la serie ancora più competitiva e calzante rispetto alle preferenze dei consumatori.