Samsung Galaxy Z Fold SE: in confezione c'è una piacevole sorpresa

La recente uscita del Samsung Galaxy Z Fold Special Edition ha catturato l’attenzione del pubblico per le differenze rispetto al modello standard e per un packaging ricco di accessori.

Presentato lo scorso 25 ottobre in Corea, il nuovo smartphone pieghevole Samsung è andato rapidamente esaurito nel corso del fine settimana, segno evidente dell’interesse suscitato tra i consumatori.

Samsung Galaxy Z Fold SE non rinuncia al caricabatterie

Uno degli aspetti più sorprendenti di questa Special Edition è il fatto che Samsung abbia deciso di includere il caricabatterie nella confezione: una rarità nel panorama degli smartphone moderni. Infatti, molte aziende hanno smesso di fornire i caricabatterie per una maggiore sostenibilità ambientale.

Immagini

Mentre Samsung Galaxy Z Fold 6 (immagine a sinistra) viene spedito con il cavo USB C e l’accessorio per l’inserimento o la rimozione della SIM, Samsung Galaxy Z Fold Special Edition (immagine a destra) mette a disposizione degli acquirenti anche un caricabatterie da 25 W ed una cover in pelle.

Il design Samsung Galaxy Z Fold Special Edition non è da meno. Con dimensioni più elevate ma un profilo più sottile, lo smartphone presenta una fotocamera potenziata ed una piega del display pieghevole meno visibile rispetto alle versioni precedenti. Questi miglioramenti sono stati progettati per offrire un’esperienza d’uso più completa, rendendo il telefono non solo esteticamente gradevole ma anche più avanzato dal punto di vista funzionale.

Samsung Galaxy Z Fold SE ha un costo significativamente più alto: parliamo di circa 300 dollari in più rispetto al modello standard da 512 GB. Il successo di questo dispositivo potrebbe spingere l’azienda a considerare altre Special Edition in futuro, offrendo ai consumatori ulteriori opzioni di scelta. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, il colosso sudcoreano sarebbe già al lavoro sui prossimi Samsung Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, più un misterioso terzo modello su cui si sa ancora pochissimo.