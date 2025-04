Samsung Galaxy S24, brutte notizie: questa funzione di One UI 7 non ci sarà

Samsung è quasi pronta a lanciare la versione stabile di One UI 7 per un gran numero di dispositivi: il rollout partirà ufficialmente il 7 aprile.

L’ultima beta di One UI 7 rilasciata per la serie dei Samsung Galaxy S24 ha introdotto gran parte delle novità già viste a bordo dei Samsung Galaxy S25, tranne una: Now Brief, l’assistente AI che offre un riepilogo personalizzato della giornata.

Now Brief rimarrà un’esclusiva di One UI 7 per i Samsung Galaxy S25?

A lanciare l’indiscrezione è Tarun Vats, fonte attendibile quando si parla delle novità di casa Samsung. In un post su X ha scritto:

“La serie S24 riceverà tutte le funzioni di One UI 7 (come su S25)… tranne Now Brief”.

Una dichiarazione che va in contrasto con quanto emerso di recente: solo pochi giorni fa, SamMobile aveva individuato tracce di Now Brief nel codice della beta 6 lanciata da Samsung, anche se la funzione non risultava utilizzabile. Alcuni utenti, però, sarebbero riusciti ad abilitarla manualmente tramite Activity Launcher, rendendo plausibile il rilascio nella versione definitiva.

Al momento disponibile solo sui Samsung Galaxy S25, Now Brief è una funzione AI pensata per semplificare la vita quotidiana: fornisce un riepilogo su misura della giornata, includendo appuntamenti, meteo, traffico, consigli sulla salute, impostazioni utili e persino notizie selezionate. Se tale funzione non dovesse arrivare sui Samsung Galaxy S24, potrebbe trattarsi di una mossa strategica per orientare i consumatori verso i nuovi modelli. Tuttavia, non è escluso che l’azienda possa rilasciarla in un secondo momento, come già avvenuto in passato con funzioni inizialmente esclusive.

Nel frattempo, anche i possessori di Samsung Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 e altri prestigiosi dispositivi non vedono l’ora di testare con mano le novità di One UI 7, con miglioramenti in termini di prestazioni, personalizzazione e sicurezza. sperando però di non andare incontro a troppe rinunce.