Motorola Razr Plus (2025): le immagini promozionali mostrano ogni dettaglio

Motorola Razr Plus (2025) si prepara a fare il suo ingresso sul mercato, contando su un design ricercato ed un hardware finalmente al passo con i tempi.

I numerosi leak di questi giorni prospettano uno smartphone pieghevole per il quale Motorola ha mantenuto l’iconica forma a conchiglia. Novità importanti sotto la scocca, a partire dal chipset Snapdragon 8 Elite, lo stesso che equipaggia mostri sacri come il Galaxy S25.

Motorola Razr Plus (2025) fa bella mostra di sé in queste nuove immagini

Immagini

Dal punto di vista estetico, Motorola Razr Plus (2025) si distingue per una palette colori che spazia dal verde al rosa, passando per un rosso vivace e soprattutto per una elegante versione con finitura in legno. In generale, ritroviamo molte caratteristiche del modello precedente: stesso display OLED pieghevole da 6.96 pollici e stesso schermo esterno da 4 pollici.

Oltre al già citato processore Snapdragon, Motorola sembra intenzionata a sfoggiare configurazioni di memoria piuttosto generose: si potrebbero sfiorare i 18GB di RAM e i 2TB di spazio d’archiviazione, almeno per le versioni cinesi. Più realisticamente, i mercati globali potrebbero doversi accontentare di “appena” 12GB di RAM 512GB di storage, ma sarebbe comunque un upgrade significativo rispetto all’attuale generazione.

Particolare attenzione merita anche la batteria, organizzata in un setup dual-cell con capacità tipica stimata sui 4.500 mAh, che supererebbe non solo quella dell’attuale Razr ma anche il modulo del rivale Galaxy Z Flip 7, sempre che Samsung non decida a sua volta di alzare l’asticella. A completare il quadro, sottolineiamo il supporto per la ricarica rapida da 68W.

Con queste premesse, è inevitabile aspettarsi un rialzo di prezzo, soprattutto in Europa, ma considerando l’abitudine di Motorola nel proporre sconti aggressivi subito dopo il lancio, il nuovo Razr Plus (2025) potrebbe comunque ritagliarsi un suo spazio nel mercato degli smartphone pieghevoli, offrendo prestazioni elevate ad un prezzo più accessibile rispetto ai modelli della concorrenza.