Samsung Galaxy M56 non sarà un degno successore dell'M55

Le scelte di Samsung in vista del prossimo Galaxy M56 stanno già facendo discutere. Contrariamente alle previsioni, il nuovo midrange scarterà l’Exynos 1580 del Galaxy A56 per ripiegare sul più “vecchio” Exynos 1480, utilizzato nello scorso Galaxy A55.

Una decisione che rompe con la tradizione della serie M di Samsung, da sempre vicina alle prestazioni dei Galaxy A, pur mantenendo prezzi più accessibili.

Samsung Galaxy M56: una svolta controversa nel segno del risparmio?

Secondo i dati di Geekbench, Samsung Galaxy M56 avrà quindi a bordo il chip Exynos 1480, processore a 4nm con architettura mista Cortex-A78 e A55, affiancato dalla GPU Xclipse 530 e da 8GB di RAM. Numeri che evidenziano un chiaro passo indietro, non solo rispetto al Galaxy A56 con il suo Exynos 1580 (dai più moderni core Cortex-A720 e GPU Xclipse 540), ma persino rispetto al predecessore M55, che montava l’ottimo Snapdragon 7 Gen 1.

Paradossalmente, l’Exynos 1480 di Samsung potrebbe riservare sorprese positive. Nell’esperienza d’uso quotidiana con il Galaxy A55, questo processore ha dimostrato di essere più reattivo del previsto, superando in fluidità generale lo Snapdragon dell’M55 nonostante le specifiche tecniche inferiori. Merito dell’ottimizzazione software di Samsung, che potrebbe replicare lo stesso miracolo con l’M56.

Il vero nodo da sciogliere sarà la strategia di prezzo. Qualora Samsung riuscisse a posizionare l’M56 sotto la soglia dei 350 euro, mantenendo comunque altri punti di forza come uno schermo AMOLED a 120Hz ed una batteria generosa, la scelta del chipset meno prestante potrebbe essere giustificata. Diversamente, rischierebbe di deludere quella fetta di utenti che nella serie M ha sempre cercato il miglior compromesso tra prestazioni e prezzo.

Samsung Galaxy M56 arriverà comunque con Android 15 e One UI 7 pronti fin dal primo avvio, il che non è poco, riuscendo ad offrire un’esperienza d’uso più che soddisfacente lato software, ma i puristi delle specifiche tecniche potrebbero storceranno il naso per via delle aspettative non rispettate.