Samsung Galaxy Watch4 si aggiorna, ma non c'è Google Assistant

Samsung Galaxy Watch4, a mani basse il miglior smartwatch di fascia alta disponibile sul mercato, riceve un nuovo aggiornamento software che introduce le patch di sicurezza di maggio. Il colosso sudcoreano si conferma come l’unico OEM impegnato nell’introdurre le più recenti patch di sicurezza per i suoi device, e in queste ore tocca alla nuova famiglia di wearable.

In base alle informazioni pubblicate in rete scopriamo che il wearable sta ricevendo il firmware R860XXU1FVD4 per la versione “vanilla” e la Classic a partire dagli USA, ma con tutta probabilità sarà presto disponibile anche per i device venduti nel nostro Paese.

Samsung Galaxy Watch4 si aggiorna con le patch di sicurezza di maggio

Il changelog ufficiale che accompagna l’update fa riferimento anche ad altri miglioramenti:

Miglioramento della stabilità e affidabilità del sistema

Introduzione delle patch di sicurezza Android di maggio 2022

L’update in questione può essere scaricato manualmente tramite l’applicazione mobile Galaxy Wearable oppure direttamente dal proprio smartwatch tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software; con tutta probabilità il nuovo firmware sarà a vostra disposizione già a partire dalla prossima settimana.

I dispositivi Samsung aggiornati con le patch di maggio

Non solo smartwatch, anzi. È da una settimana piena che il team di sviluppo di Samsung sta rilasciando le patch di maggio per numerosi device, tra cui:

