Google Pixel Watch 2 in offerta: tuo con uno sconto del 30%

Il Google Pixel Watch 2 è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente interessante: oggi è tuo con uno sconto del 30%, lo paghi solamente 279,90€. Il design è quello carismatico e giocoso della linea Pixel, ma le funzionalità sono in larga parte quelle di un Fibit – ottimo brand dedicato ai wearable sempre di proprietà di Google.

Le funzionalità dedicate al benessere sono numerose e funzionano tutte con grande precisione: dal monitoraggio della variabilità della frequenza cardiaca, passando per livelli di ossigeno nel sangue, temperatura della pelle e persino consumo di cibo e acqua.

E’ equipaggiato con il nuovo chip Snapdragon W5 Gen 1, che migliora notevolmente le prestazioni generali del dispositivo, rendendolo più veloce e reattivo rispetto al modello precedente. Nel complesso, grazie al chip di ultima generazione l’esperienza d’uso dello smartwatch risulta molto più fluida, veloce e affidabile.

Dal punto di vista del design, il Pixel Watch 2 mantiene un’estetica elegante e moderna, con nuove opzioni per i quadranti dell’orologio che includono complicazioni ad arco per visualizzare dati come passi, meteo e batteria.

Insomma, il Pixel Watch 2 è un piccolo portento e – secondo noi – è uno dei migliori wearable sul mercato. Non importa che tu abbia o meno uno smartphone della linea Google Pixel: funziona perfettamente con qualsiasi smartphone Android. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!