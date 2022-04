Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite riceveranno Android 13?

A mano a mano che sempre più device Samsung vengono aggiornati ad Android 12 e il nuovissimo Android 13 si fa sempre più vicino – ricordiamo che la timeline ufficiale di arrivo parla di fine Q3/inizio Q4 di quest’anno -, gli utenti muniti degli smartphone Samsung meno recenti si iniziano a chiedere se saranno aggiornati alla One UI 5.0: tra questi troviamo anche chi ancora oggi possiede gli ottimi Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Presentati a inizio 2020 con specifiche simili ai fratelli Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy Note 10 ma con un prezzo di listino evidentemente più contenuto, i modelli Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite sono arrivati sul mercato con Android 10 a bordo e giustamente non è dato per scontato che saranno aggiornati ad Android 13 con la One UI 5.0.

Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite riceveranno la One UI 5.0?

Considerando che i sopracitati device hanno già ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 e Android 12, compresa anche la nuova One UI 4.1, si tratta del secondo aggiornamento Android dei tre previsti che il colosso sudcoreano ha confermato per gli smartphone protagonisti di questo articolo: quindi sì, entrambi i device saranno aggiornati alla One UI 5.0 una volta che sarà disponibile.

Ovviamente l’unica grande incognita è il “quando”: con tutta probabilità Samsung inizierà a testare la One UI 5.0 in beta pubblica già a partire dal mese di luglio, potenzialmente anticipando anche di qualche settimana l’arrivo del nuovo firmware in versione stabile. È certo che i primi device a ricevere l’update alla One UI 5.0 saranno gli smartphone di fascia alta a partire dalla serie Galaxy S22, ma è probabile che Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite si aggiorneranno a partire dai primi mesi del 2023.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy Note 10 Lite : tutti i prezzi

20,52€ per un Samsung Galaxy Note 10 Lite: è questa ad oggi la miglior soluzione in assoluto per l'acquisto, opzione disponibile grazie a Amazon.

Raffronta tutti i prezzi disponibili partendo da questa semplice tabella