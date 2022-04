One UI 5.0, Samsung corre più del previsto: Android 13 già a luglio?

Samsung è notoriamente una delle migliori aziende sul panorama mobile per quanto riguarda l'attenzione agli aggiornamenti software – di fatto è l'unico OEM a garantire 4 versioni di Android e 5 anni di patch di sicurezza -, e gli ultimi rumor in merito allo sviluppo della One UI 5.0 basata su Android 13 indicano che il colosso sudcoreano starebbe correndo più del solito.

Se, infatti, il team di sviluppo della One UI era solito aprire il programma beta del nuovo sistema operativo mobile poco prima l'arrivo della versione stabile rilasciata da Google sul canale OASP – come avvenne con Android 12 -, sembra che quest'anno la compagnia voglia bruciare le tappe e offrire ai propri utenti un assaggio della nuova versione della One UI già dal prossimo mese di luglio.

Samsung: la beta di Android 13 con la One UI 5.0 già dal mese di luglio?

In base alle primissime informazioni pubblicate in rete dai colleghi di SamMobile, infatti, alcune persone informate dei fatti hanno confermato che i “piani alti” vorrebbero aprire il canale di beta pubblica in piena estate: in questo modo un gran numero di utenti, molto probabilmente solo i residenti in Sud Corea, potranno provare in anteprima Android 13 e aiutare il team di sviluppo della One UI con feedback e consigli. Valutando quanto fatto dal colosso hi-tech lo scorso anno, la prima beta pubblica di Android 12 fu presentata solo durante il mese di settembre; la versione stabile, invece, raggiunse gli allora top di gamma Samsung Galaxy S21 solo durante il mese di novembre.

Secondo la timeline ufficiale di Android 13 presentata da Google, il nuovo OS dovrebbe entrare nella fase “Platform stability” durante il mese di luglio/agosto; con tutta probabilità i programmatori Samsung hanno fatto riferimento proprio a questa roadmap per l'apertura della beta pubblica della One UI 5.0. Al momento non ci sono indicazioni su quali potrebbero essere le novità della nuova personalizzazione di Samsung, mentre abbiamo già avuto modo di farci un'idea di quali sono le feature più interessanti della Developer Preview 1 e della Developer Preview 2 di Android 13.