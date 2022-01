Questo vecchio smartphone Samsung del 2012 monta Android 12

Mentre Samsung è indaffarato a rilasciare la One UI 4.0 per un gran numero di smartphone e tablet, in queste ore scopriamo che il glorioso Samsung Galaxy S3 può montare Android 12 senza troppi problemi. Come? Ovviamente grazie all'opera di chi, instancabilmente, si adopera per sviluppare custom ROM in grado di offrire le numerose novità di Android 12 anche per uno smartphone con quasi 10 anni sulle spalle.

Samsung Galaxy S3 con Android 12 grazie a una custom ROM

Quest'oggi, infatti, scopriamo che l'utente XDA html6405 è riuscito a rendere funzionante una custom ROM non ufficiale basata sulla LineageOS 19.0: il risultato è visibile a tutti nel video disponibile in calce alla news. Benché munito di un vecchio processore Exynos 4412, Samsung Galaxy S III riesce a eseguire il boot dell'ultima versione di Android offrendo anche la piena operatività della fotocamera, il modulo radio per le telefonate, il Wi-Fi, il Bluetooth e molto altro.

Com'è ovvio che sia, però, ci sono alcuni problemi da tenere in considerazione, tra cui: il PIN della SIM non funzionante, il modulo NFC che non è ancora operativo e anche la microSD che può portare a un bootloop del device. Nonostante ciò, è ammirevole l'impegno della community Android nel portare le novità di Android 12 anche su un device ormai abbandonato al proprio destino.

Ecco gli smartphone Samsung con la One UI 4.0 ufficiale

Mentre il mondo del modding Android non smette di stupirci, a oggi l'update ufficiale alla One UI 4.0 è in fase di propagazione per questi device di Samsung:

