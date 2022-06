Samsung Galaxy Note 10 si aggiorna: arrivano le patch di giugno

A distanza di poche ore dall’arrivo delle patch di sicurezza di giugno per l’iconico Samsung Galaxy S10, in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rollout delle patch di questo mese per l’intramontabile Samsung Galaxy Note 10 (non vi è ancora traccia dell’update per il modello Galaxy Note 10+).

Le prime indicazioni pubblicate in rete parlano dell’arrivo del firmware N970FXXS8HVE9 a partire dalla Svizzera ma, conoscendo le nuove policy di aggiornamento della compagnia, siamo certi che la build sarà presto disponibile anche nel nostro Paese.

Samsung Galaxy Note 10 si aggiorna con le patch di sicurezza di giugno: ecco le novità

Le patch di sicurezza di giugno includono ben 60 correzioni per la controparte Android (Google) e della One UI (Samsung); il nostro consiglio è di scaricare e installare immediatamente il firmware non appena sarà disponibile. A tal proposito, potete controllare già da adesso la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando la notifica di aggiornamento OTA non appena vi sarà mostrata a schermo.

Tutti i device della compagnia aggiornati con le patch di sicurezza di giugno

Cresce di giorno in giorno la lista degli smartphone e dei tablet che stanno ricevendo le ultime correzioni di sicurezza di giugno, tra cui:

