Samsung Galaxy Watch 5: primo smartwatch a durare quasi 3 giorni?

La presentazione di Samsung Galaxy Watch 5 è sempre più vicina. Nel frattempo, si moltiplicano le anticipazioni relative alle specifiche tecniche e costruttive del nuovo attesissimo orologio progettato dal colosso sudcoreano.

Questa volta, ad essere tirata in ballo è la batteria che Samsung dovrebbe implementare a bordo dello smartwatch: per la prima volta, l’autonomia in fase di utilizzo dovrebbe tranquillamente raggiungere le 3 giornate.

Super batteria per Samsung Galaxy Watch 5

L’azienda, nel corso dell’evento Unpacked in programma per il 10 agosto, svelerà due modelli: nello specifico, parliamo di Samsung Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro (ovviamente, ulteriori suddivisioni verranno poste in essere in base a colorazione e determinate caratteristiche tecniche). A prendere voce in capitolo, tramite il suo profilo Twitter, ci ha pensato il leaker Ice universe che, in un recente post, ha chiarito quanto segue:

Come si evince, il prossimo Samsung Galaxy Watch 5 dovrebbe essere il primo smartwatch a vantare una durata della batteria di circa 3 giorni, traguardo che nessun altro modello in circolazione sembrerebbe in grado di raggiungere. Nel ragionamento bisogna però escludere indossabili come i fitness tracker, che in molte circostanze riescono a coprire agevolmente l’intera settimana. Nel nostro caso, parliamo invece di apparecchi con a bordo Wear OS.

In attesa di ricevere ulteriori notizie riguardanti il Galaxy Watch 5, su cui il produttore scioglierà ogni riserva il 10 agosto prossimo, ti informiamo che il modello di precedente generazione è disponibile su Amazon a quasi metà prezzo: infatti, grazie ad uno sconto formidabile pari a ben il 46%, l’ottimo Samsung Galaxy Watch 4 può essere tuo ad un prezzo di appena 160 euro ma devi fare in fretta perché i modelli disponibili stanno già per terminare.

