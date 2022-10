RELOAD eXChange: OTTIENI fino ad 100€ con WINDTRE

WINDTRE ha lanciato da qualche giorno il suo nuovissimo servizio di Trade-In denominato RELOAD eXChange, che permette di ottenere una valutazione del proprio smartphone usato fino ad un massimo di 800 euro.

Vediamo nello specifico come funziona tale opzione e quali device sono valutabili dal servizio di permuta offerto in queste ore.

RELOAD eXChange: come funziona?

La nuova procedura di permuta messa a disposizione grazie alla partnership tra WINDTRE e Bolttech permette al cliente di ricevere una quotazione in tempo reale del suo smartphone usato e quindi di permutarlo acquistando una nuova promozione in Easy Pay.

Non è necessario per forza acquistare un nuovo smartphone contestualmente all’attivazione della PROMO in Easy Pay. In sostanza, questo servizio di Trade In può essere utilizzato anche solo per “vendere” il proprio usato.

I telefoni che possono essere acquistati da WINDTRE possono essere sia con sistema operativo Android sia con iOS. Nello specifico, ecco qualche valutazione su alcuni device:

La valutazione avviene in maniera automatica grazie all’app disponibile per App Store e Play Store denominata RELOAD eXChange. Scaricando l’applicazione è possibile ricevere in tempo reale la quotazione del proprio smartphone da permutare grazie ai vari test indicati. Il valore indicato viene bloccato per 72 ore. Successivamente una volta accettata la valutazione avviene l’accredito della somma stabilita entro un massimo di 30 giorni mediante bonifico bancario.

Questa nuova formula è valida anche per i già clienti WINDTRE che modificano la loro promo per attivare un Telefono Incluso oppure per coloro i quali intendono cambiare la tariffa da prepagata a Easy Pay.

Inoltre, è necessario, una volta accettata l’acquisto del proprio usato, cancellare tutti i propri dati sensibili e disattivare i servizi di geolocalizzazione del telefono presenti sia negli iPhone che negli Android.

