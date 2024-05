IliadBox: nuovo aggiornamento, solito prezzo

Iliad ha recentemente annunciato un notevole aggiornamento per il proprio router IliadBox, che promette di potenziare in modo significativo le prestazioni grazie alla versione firmware 4.8.9.1. Questa novità è estremamente rilevante per tutti gli utenti Iliad, poiché influisce sia sulle nuove iliadbox WiFi 7, lanciate a metà aprile, sia sui modelli precedenti.

IliadBox: le novità

Tra le principali novità e miglioramenti introdotti da questo aggiornamento, spiccano diverse caratteristiche che influenzano sia le funzionalità che la stabilità del router iliadbox.

Innanzitutto, è stato implementato un firewall avanzato che consente di attivare il filtraggio del traffico IPv6 sconosciuto su prefissi secondari, offrendo quindi una maggiore sicurezza nelle connessioni.

Un altro punto critico riguarda l’aumento della stabilità del WiFi sia del modem router che dell’extender WiFi, garantendo una connessione più affidabile e performante.

Inoltre, sono state apportate correzioni a diversi errori nelle visualizzazioni dell’interfaccia web di iliadbox OS, migliorando quindi il livello complessivo di utilizzo.

Tra le novità più interessanti vi è l’introduzione di modalità dedicate al risparmio energetico. La modalità Eco-WiFi adatta automaticamente le prestazioni del WiFi in base ai dispositivi collegati, mentre la modalità Total Sleep riduce il consumo energetico fino al 95% durante i periodi di inattività. Tale innovazione rappresenta un passo importante verso una maggiore sostenibilità ambientale nell’utilizzo dei dispositivi di rete.

Un ulteriore miglioramento riguarda l’aggiornamento della funzione DFS (Dynamic Frequency Selection), che consente di evitare interferenze con dispositivi radar grazie a una scansione dei canali disponibili.

Come effettuare l’aggiornamento

Per effettuare l’aggiornamento alla versione firmware 4.8.9.1, gli utenti possono semplicemente riavviare il router. Questo può essere fatto accedendo all’interfaccia web del dispositivo, utilizzando l’app iliadbox Connect disponibile per iOS e Android, o direttamente dal router stesso.

Questo aggiornamento rappresenta un passo di rilievo per Iliad nel fornire servizi Internet più sicuri, stabili ed ecologici. Gli utenti Iliad possono quindi aspettarsi un’esperienza online migliorata grazie a questi significativi miglioramenti apportati all’iliadbox.

In conclusione, l’aggiornamento del router iliadbox dimostra l’impegno di Iliad nel garantire soluzioni sempre più all’avanguardia e allineate alle esigenze degli utenti, offrendo prestazioni migliorate e una maggiore attenzione all’ecosostenibilità.