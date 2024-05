Iliad festeggia 6 anni in Italia con nuove offerte per tutti

Oggi Iliad festeggia sei anni dal suo arrivo in Italia: in questi suoi primi 2191 giorni, l’operatore telefonico francese ha raggiunto il traguardo di undici milioni di utenti, acquisendo via via la loro fiducia grazie ai miglioramenti apportati all’infrastruttura di rete e alla promessa mantenuta di cancellare dal vocabolario la parola rimodulazione. In occasione del suo sesto compleanno, Iliad ha annunciato a sorpresa anche le nuove offerte per tutti.

Iliad si regala per il compleanno le nuove offerte Flash 250, Flash 200 e Flash 150

Le nuove offerte Iliad con Giga, minuti e SMS illimitati sono Flash 250, Flash 200 e Flash 150. Tutte e tre presentano un costo di attivazione pari a 9,99 euro.

Flash 200 offre 200 GB, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre, con 5G incluso. La promozione scade tra 29 giorni esatti ed è valida anche per tutti coloro che vogliono aumentare i GB della loro attuale offerta Iliad.

È in scadenza tra 29 giorni anche Flash 150, la nuova offerta con 150 GB, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese. Non è previsto il 5G. Disponibile anche per i clienti Voce, Domotica, Iliad a 5,99 euro, Giga 40, Giga 50, Giga 80, Flash 100 a 7,99 euro, Flash 120 a 7,99 euro, Flash 120 (2023) e Giga 100 a 7,99 euro.

La terza e ultima offerta con Giga e minuti è Flash 250: al costo di 11,99 euro al mese per sempre si hanno a disposizione 250 GB più minuti e SMS illimitati. La promo è attivabile online fino al prossimo 31 luglio entro le ore 17:00. Così come Flash 200, possono attivarla anche tutti i già clienti Iliad che desiderano aumentare i Giga a loro disposizione.

Queste le altre offerte lanciate da Iliad nel corso della giornata odierna:

Voce : minuti e SMS illimitati, 40 MB di traffico Internet, a 4,99 euro al mese per sempre (costo di attivazione pari a 9,99 euro)

: minuti e SMS illimitati, 40 MB di traffico Internet, a 4,99 euro al mese per sempre (costo di attivazione pari a 9,99 euro) Dati 350 : offerta solo dati da 350 GB, al costo di 14,99 euro al mese per sempre (costo di attivazione pari a 9,99 euro)

: offerta solo dati da 350 GB, al costo di 14,99 euro al mese per sempre (costo di attivazione pari a 9,99 euro) Domotica: per antifurti e oggetti connessi, offre 200 MB, 50 minuti e 100 SMS al prezzo di 1,99 euro al mese per sempre (costo di attivazione pari a 9,99 euro)

A differenza delle promozioni con Giga e minuti, queste ultime tre offerte non presentano al momento una data di scadenza fissa.