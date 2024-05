IliadBox: FIBRA in PROMO a meno di 20 euro al mese

Se ti interessa scoprire le attuali offerte di IliadBox, la soluzione in fibra di Iliad, il momento è decisamente propizio. Le opzioni disponibili sono estremamente interessanti e offrono diversi vantaggi per chi desidera un servizio internet a casa rapido e affidabile senza alcun vincolo, ad un prezzo vantaggioso bloccato per sempre.

IliadBox: i dettagli della PROMO

Grazie alla promo Iliad Box, è possibile usufruire dei servizi in fibra a meno di 20€ al mese, un’opportunità irresistibile per chi cerca una connessione internet ad alto quoziente di velocità e affidabilità.

Una caratteristica di questa offerta è il prezzo bloccato per sempre, assicurando una gestione certa ed evitando spiacevoli sorprese legate ad eventuali aumenti di costo nel tempo.

Un altro incredibile vantaggio è riservato ai clienti mobile di Iliad. Coloro che godono di una tariffa mensile di 9,99€ e scelgono il pagamento automatico, possono ottenere un vantaggio sull’offerta in fibra. Questa promozione propone un’ulteriore interessante opportunità per i clienti mobile Iliad che mirano a integrare la propria esperienza con la fibra. Combinando il servizio in fibra con la tariffa mobile, si assicurano infatti la convenienza totale del servizio complessivo.

Con Iliad Box, oltre alla fibra, i clienti possono beneficiare di chiamate telefoniche illimitate e della tecnologia Wi-Fi 7, il tutto a soli 19,99€ al mese. Questa promozione mira a soddisfare sia gli utenti Iliad mobile in possesso di una tariffa di almeno 9,99€ sia i nuovi clienti che desiderano attivare contemporaneamente servizi mobili e in fibra, senza alcun costo occulto o vincolo.

Costi ed altro

La variegata gamma di promozioni fa di Iliad una scelta incredibilmente interessante per coloro che desiderano una connessione internet casalinga con super velocità ad un prezzo competitivo. Nel sito puoi verificare la copertura in zona ed eventualmente richiedere l’attivazione corrispondendo appena 39,99 euro.