Fastweb Energia: attivalo ora, a partire da 45€ con CANONE BLOCCATO

La miglior offerta per la casa te la offre Fastweb. Solo oggi con Fastweb Energia puoi godere di tutta la corrente di cui hai bisogno ad un prezzo mai così vantaggioso. Trovi le tre modalità Energia Light, Energia Full ed Energia Maxi ad un canone minimo di 45€ al mese per 12 mesi. È fisso e tutto incluso, con la certezza di sfruttare un tipo di energia certificata 100% da fonti rinnovabili. Puoi firmare il contratto e procedere con l’attivazione direttamente online, fallo subito e hai dalla tua un risparmio maxi.

Fastweb Energia: paghi poco e hai tutta l’energia 100% rinnovabile

In base al numero di kWh di cui hai bisogno, Fastweb ha la promo giusta per te. Ecco i pacchetti proposti con Fastweb Energia:

Energia Light : 1500 kWh all’anno a 45€ al mese

: 1500 kWh all’anno a 45€ al mese Energia Full : 2500 kWh all’anno a 65€ al mese

: 2500 kWh all’anno a 65€ al mese Energia Maxi: 4000 kWh all’anno a 95€ al mese

E se sei già cliente Casa o Mobile, hai un ulteriore sconto di 5€ al mese di cui puoi usufruire. L’operatore propone un prezzo fisso e bloccato per 12 mesi, così da conoscere in anticipo la spesa che dovrai sostenere, senza sorprese in bolletta. L’energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili, e certificata tramite Garanzia di Origine da parte del GSE.

Non ci sono vincoli, puoi disdire quando vuoi senza alcuna penale da versare. E non devi nemmeno sostenere costi di attivazione o depositi cauzionali. Come già succede da tempo, inoltre, tramite l’area personale dedicata – i cui dati ti verranno forniti dopo l’attivazione –, potrai gestire comodamente da casa i tuoi pagamenti, le tue bollette e i consumi in tempo reale. Non rinunciare più a nulla, ad un prezzo così conveniente non puoi non fare tua ora questa fantastica promozione.