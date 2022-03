Realme GT Neo3: il retro del device si mostra in alcune foto dal vivo

Torniamo nuovamente a parlare di Realme GT Neo3 e del suo design: in queste ore il medio gamma di Realme è protagonista di un nuovo leak con alcune foto dal vivo che mostrano il probabile design del retro dello smartphone.

Le foto pubblicate in rete in queste ore sono in tutto e per tutto in linea con i render e gli altri leak che avevamo visto sul telefono: il retro del device monterebbe un modulo fotografico nella porzione superiore sinistra con tre sensori e flash LED.

Realme GT Neo3 si mostra in alcune foto dal vivo che confermano i leak dei giorni scorsi

Per quanto riguarda la probabile scheda tecnica di Realme GT Neo3, il nuovo smartphone di fascia media disporrà di un display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera punch hole centrale da 16 MP, certificazione HDR10+ e sensore di impronte integrato nel display. Ci si aspetta molto anche dalla fotocamera posteriore che, secondo gli ultimi leak, dovrebbe montare un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) – è lo stesso presente su Realme GT 2 Series -, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Sappiamo già che lo smartphone sarà il primo device di Realme a offrire il supporto alla ricarica rapida da 150W, il nuovo processore MediaTek Dimensity 8100 e molto probabilmente farà compagnia a Realme GT 2 Series per quanto riguarda la nuova policy degli aggiornamenti software che prevede 3 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza. Atteso al lancio in Cina già a partire dai prossimi giorni, è molto probabile che il device verrà presentato con un prezzo pari a circa 290 euro al cambio.

Vi terremo informati in caso di ulteriori leak dell’ultimo minuto che, con tutta probabilità, arriveranno già nei prossimi giorni.