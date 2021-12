OxygenOS 12: tutte le novità e gli smartphone compatibili

OxygenOS 12 è ricco di novità, ma in molti si chiedono quali sono gli smartphone compatibili? In questa news andremo a scoprire quali sono gli aspetti più importanti del nuovo OS di OnePlus basato su Android 12 di Google e, ovviamente, su quali smartphone OnePlus sarà possibile installare il tanto atteso aggiornamento software.

OxygenOS 12: novità e gli smartphone compatibili

OxygenOS è da sempre vista come una delle personalizzazioni Android più riuscita sul panorama, merito dello spirito che ha portato il colosso cinese a realizzare il proprio OS: reattività, animazioni sempre fluide, personalizzazione e gestione ottimale delle risorse del telefono. A seguito della fusione di OnePlus con OPPO, il ramo software della OxygenOS condivide molte delle risorse con ColorOS di OPPO. Scopriamo quali sono le caratteristiche chiave della nuova personalizzazione.

Design

Il design svolge un ruolo estremamente importante in tutte le personalizzazioni Android: con l'arrivo di OxygenOS 12, l'azienda cinese ha lavorato duramente per rendere il design più moderno e in generale ha sviluppato una UI più facile e semplice da gestire. I testi sono adesso più leggibili, le icone sono state modificate per fondersi meglio con le novità della UI e ci sono tante piccole aggiunte di ombre e altre effetti pensati per migliorare la UX.

Un esempio è l'introduzione del nuovo Canvas AOD, ovvero la nuova personalizzazione della funzione Always on Display che offre la possibilità di modificare a proprio piacimento la modalità schermo sempre accesso secondo i propri gusti.

Tema scuro

OxygenOS supporta il tema scuro da molto prima che Google lo integrasse a livello di sistema operativo con l'arrivo di Android 10. OxygenOS 12 alza l'asticella ancora più in alto dando la possibilità agli utenti di personalizzare la “tonalità” del tema scuro secondo tre livelli – Gentle, Medium e Enhanced -, una funzione presa in prestito da ColorOS.

Shelf

Uno degli aspetti più peculiari degli smartphone OnePlus e della OxygenOS, Shelf, vede l'introduzione di una serie di importanti novità con l'arrivo della OxygenOS 12. Innanzitutto è ben visibile un rinnovato design della funzionalità e delle schede presenti al suo interno: a tal proposito, il nuovo aggiornamento introduce un'apposita sezione con i dati relativi al Benessere con i dati (calorie bruciate, distanza percorsa, eccetera) prelevati da OnePlus Watch o da altri wearable realizzati dall'azienda.

Modalità Zen e privacy

Uno degli aspetti chiave di ColorOS è la funzionalità Privacy Safe, un livello aggiuntivo di sicurezza che permette di proteggere i dati più personali e sensibili salvati sul proprio telefono (documenti, foto, video, eccetera) dietro una password. Con la OxygenOS 12 la modalità trova posto anche all'interno degli smartphone del colosso cinese; la modalità Zen è invece pensata per aiutare le persone a ritrovare la calma in caso di una giornata piuttosto stressante.

OxygenOS 12: il changelog con tutte le novità

Considerando le numerose novità presenti all'interno della OxygenOS 12, abbiamo selezionato quelle più interessanti lasciando il resto in forma di elenco puntato che trovate qui in basso:

Sistema ottimizzazione delle icone e delle texture, utilizzando uno stile che utilizza luci e vari livelli di ombre

Tema scuro il tema scuro supporta adesso tre livelli di personalizzazione

Shelf è stata aggiunta la card per OnePlus Watch con le metriche relative alle prestazioni fisiche è stato aggiunto l'accesso a OnePlus Scout nella Shelf per cercare rapidamente contenuti sul proprio telefono, comprese app, impostazioni, contenuti multimediali e molto altro è stata aggiunta la Earphone Control Card per gestire rapidamente le cuffie Bluetooth sono stati aggiunti vari stili per personalizzare Shelf a proprio piacimento

Galleria è stato aggiunto il supporto alle gesture con due dita per modificare il layout di rappresentazione dei contenuti multimediali

Canvas AOD ottimizzazione dell'algoritmo per il riconoscimento del volto introduzione di pennelli e linee marcate per personalizzare le immagini visualizzate



OxygenOS 12: oltre le novità, gli smartphone compatibili

Dopo aver visto le novità attese all'interno della OxygenOS 12 di OnePlus, scopriamo quali sono i dispositivi che con molta probabilità saranno aggiornati al nuovo sistema operativo. Se siete stati attenti e se seguite le nostre news sugli aggiornamenti software, saprete già che OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro hanno ricevuto l'aggiornamento ufficiale dopo che la compagnia l'aveva inizialmente interrotto per colpa di bug estremamente gravi.

Ecco gli smartphone che riceveranno il nuovo OS:

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro McLaren Edition

OnePlus Nord

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord N200

Come dicevamo l'attuale generazione di smartphone top di gamma ha già ricevuto l'aggiornamento; nel corso dei prossimi mesi la compagnia rilascerà l'update sui restanti device presenti nella news qui in alto.