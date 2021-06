La fusione tra OnePlus e OPPO era nell'aria, si parla già da diversi mesi della possibile unione dei team di ricerca e sviluppo e oggi è finalmente ufficiale. A rivelarlo e Pete Lau – CEO di OnePlus – attraverso un post sul forum ufficiale del brand.

“A partire dallo scorso anno, abbiamo integrato alcuni nostri team in OPPO, allo scopo di semplificare alcune attività e capitalizzare le risorse in condivisione. Condiserando l'impatto positivo di questi cambiamenti, abbiamo scelto di integrare ulteriormente la nostra organizzazione in OPPO.

Sono certo che questo cambiamento sarà positivo per la nostra community e i nostri utenti. Con una maggior integrazione in OPPO, abbiamo molte più risorse per creare prodotti migliori per voi. Inoltre ci consentirà di essere più efficienti e – per esempio – di garantire aggiornamenti software più veloci e stabili per gli utenti.”