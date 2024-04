Samsung Galaxy A25 5G (8/256 GB): ora è un VERO AFFARE su Amazon (anche in 5 rate)

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico e completo, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da considerare: il Samsung Galaxy A25 5G, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 237 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili. L’offerta in questione riguarda la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage dello smartphone, decisamente più interessante della versione 6/128 GB. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A25 5G 8/256 GB: è un best buy a questo prezzo

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A25 5G conferma le ottime potenzialità del dispositivo, dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Exynos 1280 che, nella versione in offerta, è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, ed è dotato del sistema operativo Android 14, con One UI e supporto di lunga durata da parte di Smasung.

