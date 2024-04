iPhone 15 Pro da 1 TB in offerta flash su Amazon ADESSO (-340€)

È il momento giusto per acquistare iPhone 15 Pro da 1 TB. Questa versione del top di gamma compatto di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.529 euro invece di 1.869 euro. Grazie alla promozione in corso (valida solo per un breve periodo) è possibile acquistare lo smartphone con uno sconto di 340 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. Da notare che, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, è possibile completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. L’offerta è valida solo per un breve periodo. Per accedere allo sconto è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 15 Pro da 1 TB: è il top di gamma da comprare

Lo smartphone compatto di Apple è dotato di un display OLED con Dynamic Island e diagonale di appena 6,1 pollici oltre che del potente SoC Apple A17 Pro. C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. iPhone 15 Pro, in particolare nella versione da 1 TB è il compatto premium da prendere, in grado di abbinare prestazioni eccellenti e dimensioni contenute.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro da 1 TB al prezzo scontato di 1.529 euro, con 340 euro di sconto rispetto al listino. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili.