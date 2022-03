OPPO Find X5 tira dritto e saluta Find X3: è già un successo?

A distanza di pochissimi giorni dalla presentazione della OPPO Find X5 Series in Europa al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, il colosso cinese torna nuovamente a parlare degli smartphone di Android di fascia di nuova generazione focalizzandosi sulle vendite.

Infatti, in una recente intervista rilasciata da Liu Bo, presidente di OPPO, veniamo a conoscenza che i dati iniziali di vendita della nuova generazione di smartphone sono estremamente positivi.

Le vendite di OPPO Find X5 Series vanno a gonfie vele

Secondo le dichiarazioni di Bo, le vendite della Find X5 Series sono di molto superiori a quelle registrate l'anno scorso dalle Find X3 Series. Il motivo di questo importante traguardo dipende evidentemente anche dalla vecchia generazione di smartphone e dalla loro qualità: la serie Find X3 è stata un po' come uno spartiacque tra la “vecchia e la nuova OPPO”, una compagnia in grado di posizionare sul mercato prodotti di fascia media come il nuovo OPPO Reno7 Z 5G, ma anche di stupire con prodotti capaci di competere ad armi pari con colossi del calibro di Samsung, Apple e Xiaomi – i tre più grandi e importanti produttori al mondo di smartphone.

La maturità dell'azienda è stata riconfermata anche in questi giorni con l'arrivo di un importante e prestigioso premio proprio durante il MWC di Barcellona: OPPO Find N, infatti, il primo smartphone pieghevole della compagnia, ha ricevuto il premio Disruptive Device Innovation per l'incredibile mix di tecnologia e design offerto dal device.

Sin dal primo giorno del lancio di OPPO Find X5 Series, il colosso cinese ha registrato record di vendite attraverso i più importanti canali di distribuzione come jd.com, Tmall e anche il sito web proprietario. L'estremo interesse verso MariSilicon X, la prima NPU realizzata dal colosso, sottolinea l'altissima probabilità che la nuova generazione di smartphone straccerà ogni record precedente.