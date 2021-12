OPPO Find N: ora Samsung Galaxy Z Fold3 trema

Qualche giorno fa un video svelava il primo foldable di OPPO sotto ogni punto di vista e quest'oggi, durante il secondo giorno degli OPPO INNO Day 2021, dopo aver annunciato l'incredibile NPU MariSilicon X e gli occhiali aR OPPO Air Glass, il colosso cinese svela finalmente il tanto atteso (e chiacchierato) OPPO Find N.

Come dicevamo, Find N rappresenta il primo smartphone foldable a marchio OPPO ma in realtà l'azienda è da diversi anni che lavora incessantemente a tutte le tecnologie essenziali per la realizzazione di un dispositivo così unico e particolare.

Arrivo OPPO Find N, il primo foldable del colosso cinese

“I nuovi fattori di forma stanno inaugurando un nuovo ed entusiasmante periodo della tecnologia degli smartphone“, dichiara Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO. “OPPO ha investito una quantità significativa di tempo e sforzi alla ricerca di un approccio migliore a uno smartphone pieghevole, sperimentando una nuova serie di fattori di forma, design delle cerniere, materiali del display e proporzioni […] Con OPPO Find N, puntiamo a cambiare la percezione delle persone su ciò che uno smartphone può offrire e inizia a rendere i dispositivi pieghevoli più accessibili a un pubblico ancora più ampio."

Le lunghe sperimentazioni del team di sviluppo in questa particolare categoria di smartphone, hanno contribuito alla nascita di un device con un display interno da 7,1 pollici e uno esterno da 5,49 pollici. Quest'ultimo, grazie a un rapporto di forma 8.4:9, si apre direttamente in modalità landscape in modo da fornire agli utenti la forma migliore per guardare contenuti multimediali o giocare; quando invece è piegato, il rapporto di forma 18:9 offre agli utenti un'esperienza di utilizzo ormai consolidata negli anni, più familiare.

La cerniera Flexion Hinge, uno degli aspetti più iconici del foldable di OPPO, è costituita da 136 elementi in movimento assemblati con una precisione chirurgica. Il particolare design a goccia fornisce un cuscinetto quando il display si chiude e allarga l'angolo della piega del display: questa scelta, secondo TUV, riduce l'effetto piega fino all'80% rispetto gli altri dispositivi. La cerniera permette al device di restare in perfetto equilibrio quando raggiunge un angolo di apertura tra 50° e 120°: in questa modalità, sfruttando apposite ottimizzazioni software, la modalità FlexForm di OPPO Find N offre agli utenti la possibilità di adattare il device a una vasta gamma di utilizzi.

Il Serene Display del device, altro elemento caratteristico di Find N, include uno strato di vetro ultrasottile Flexion UTG da 0,03 mm che facilita la chiusura verso l'interno senza scendere a compromessi circa la robustezza. L'implementazione della tecnologia LTPO, inoltre, assicura un cambio di frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz senza scalini, modulando automaticamente il refresh rate in base alle condizioni di utilizzo, sfruttando anche 10.240 livelli di luminosità per una illuminazione omogenea.

La componente multimediale del device può contare su un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 16 MP e un teleobiettivo da 13 MP; le fotocamere selfie, invece, posizionate su entrambi i display (interno ed esterno), favoriscono le video chiamate e gli scatti selfie. Lo smartphone di OPPO arriva in tre colorazioni distinte: Black, White e Purple. La variante nera combina una particolare lavorazione della pellicola che offre un effetto scintillante in contrasto al vetro opaco; la variante bianca prende spunto da uno smalto in ceramica a cui si abbina un vetro lucido e una texture particolare a livello dell'isola fotografica; la versione viola, invece, utilizza più strati di pellicole per creare simpatici effetti di luce e ombra.

Basato sul processore Qualcomm Snapdragon 888, il device monta 12 GB di RAM LPDDR5, 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC Flash Charge da 33 W, sensore di impronte laterale e doppio speaker con supporto Dolby Atmos. OPPO Find N sarà disponibile in Cina a partire dal 23 dicembre 2021; non ci sono informazioni circa un lancio internazionale.

Riuscirà il nuovo device del colosso cinese a mettere in crisi lo strapotere di Samsung nel mondo dei foldable? Solo il tempo può dirlo, ma siamo certi che la soluzione ideata da OPPO saprà sorprendere sotto tanti punti di vista.