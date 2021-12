Ecco MariSilicon X e gli Air Glass: il futuro di OPPO è adesso

Quest'oggi partono gli OPPO INNO Day 2021, un appuntamento molto importante in cui il colosso cinese solitamente svela le novità che avranno una ricaduta sul mercato nel breve periodo. In quest'occasione la compagnia ha presentato OPPO MariSilicon X e OPPO Air Glass, rispettivamente il primo NPU proprietario per l'imaging a 6 nm e il nuovo sistema aR (realtà assistita) con microproiettore Spark.

MariSilicon X: scopriamo le potenzialità del primo NPU proprietario

“Con oltre dieci anni di esperienza nell'espandere i confini della tecnologia per l'imaging, OPPO è stata pioniera di alcune delle più grandi innovazioni del settore per quanto riguarda i moduli fotocamera, le lenti o gli algoritmi“, dichiara Jian Bo, Senior Director di OPPO. Effettivamente è proprio così: se con OPPO Find X3 Pro ha sbalordito il mondo con l'incredibile qualità dello zoom ravvicinato, la tecnologia MariSilicon X stravolgerà completamente l'esperienza di scatto e di registrazione video su Android.

Il primo NPU del colosso cinese è in grado di gestire 18 trilioni di operazioni al secondo e dispone di una memoria DDR dedicata con una larghezza di banda fino a 8.5 GB/s: questa particolare architettura riduce notevolmente il consumo energetico e minimizza i ritardi di elaborazione. Quanto l'algoritmo AI è in funzione, MariSilicon X garantisce prestazioni 20 volte superiori a quelle di OPPO Find X3 Pro.

Ecco le funzionalità offerte da MariSilicon X:

ISP ad alta potenza per Ultra HD – il potente ISP permette di catturare immagini con gamma dinamica a 20 bit 120 db, circa 4 volte superiore a quella offerta invece da OPPO Find X3 Pro;

– il potente ISP permette di catturare immagini con gamma dinamica a 20 bit 120 db, circa 4 volte superiore a quella offerta invece da OPPO Find X3 Pro; Elaborazione RAW in real time – elaborazione 4K in tempo reale e gestione HDR a 20 bit a livello dei pixel;

– elaborazione 4K in tempo reale e gestione HDR a 20 bit a livello dei pixel; Modalità RGBW ad alti livelli – il design Dual Image Pipeline garantisce la separazione e la fusione del segnale RGB e White per immagini e video incredibili;

– il design Dual Image Pipeline garantisce la separazione e la fusione del segnale RGB e White per immagini e video incredibili; Supporto 4K AI Night Video – video ad altissima qualità e ancora più nitidi. È la prima volta che la registrazione in 4K HRD AI per i video notturni è disponibile sugli smartphone Android.

Il debutto di MariSilicon X è atteso nel Q1 2022 sulla serie Find X, il che ci offre la conferma che il successore della famiglia Find X3 è ormai prossimo al lancio.

OPPO Air Glass: tutto sul nuovo sistema AR

Venendo invece a OPPO Air Glass, il dispositivo aR dispone di un microproiettore Spark realizzato internamente da OPPO, un micro LED e un display a guida ottica per offrire informazioni chiare e precise agli utenti tramite il tocco, la voce, il movimento della testa e della mano.

“OPPO ha esplorato a lungo le possibilità della Realtà Estesa (XR) e con gli Air Glass abbiamo finalmente creato un prodotto smart che è veramente alla portata dei consumatori“, dichiara Leniv Liu, Vice President and Head of OPPO Research Institute. “Come suggerisce il loro design futuristico, gli OPPO Air Glass sono destinati a rivoluzionare il modo in cui vediamo e fruiamo dei dati. Il display, particolarmente intuitivo da usare, può visualizzare le informazioni chiave di cui abbiamo bisogno proprio davanti ai nostri occhi. Con gli OPPO Air Glass, in mondo non sarà più lo stesso“.

Caratterizzati da un design minimalista e di alto livello e con un peso di circa 30 grammi, garantiscono un'ottima ergonomia e possono essere indossati come un normale paio di occhiali. Il design della lente monoculare è fissata in una cornice leggera e sottile all'interno della quale sono inseriti tutti i componenti hardware, compreso il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Il microproiettore, inoltre, offre contenuti sempre chiari e visibili sia all'aperto che al chiuso, garantendo così un'esperienza aR di alto livello.

Qualsiasi smartphone dotato di ColorOS 11 può muoversi al fianco degli occhiali grazie all'applicazione Smart Glass (lo stesso vale anche per lo smartwatch OPPO Watch 2). Gli occhiali, inoltre, supportano quattro tipologie differenti di interazione: tocco, voce, movimenti della testa e della mano. L'azienda ha sviluppato alcune applicazioni per essere utilizzate fin da subito con gli Air Glass, come l'app per il meteo, il calendario, la traduzione, la navigazione e non solo.

Il lancio del dispositivo, nelle colorazioni nera e bianca, è atteso per il Q1 2022 nel mercato cinese continentale con due accessori per la montatura. Non ci sono notizie per un eventuale disponibilità anche nel nostro Paese.