Gli smartphone più innovativi? Sono quelli di OPPO

L'elevata quali di OPPO Find N non viene solo testimoniata dai tanti utenti che l'hanno acquistato, ma anche dai più importanti esperti indipendenti del settore che hanno conferito alla compagnia il prestigioso premio “Disruptive Device Innovation” ai GLOMO Awards 2022.

Infatti, durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, la fiera più importante per la tecnologia di consumo dove l'azienda ha anche svelato l'attesa OPPO Find X5 Series, il colosso cinese è stato premiato per aver introdotto un device innovativo e ricco di tecnologia.

OPPO ha vinto il Disruptive Design Innovation ai GLOMO di quest'anno

“Siamo onorati che Find N abbia ricevuto il Disruptive Device Innovation Award ai GLOMO di quest'anno. Si tratta di un importante riconoscimento verso i prodotti e la tecnologia di OPPO, non solo da parte dei nostri colleghi del settore, ma anche degli stessi utenti finali“, sottolinea Billy Zhang, Vice President of Overseas Sales and Service di OPPO. “Dopo quattro anni di ricerca e sviluppo, siamo lieti di vedere che OPPO Find N sta finalmente rendendo i dispositivi pieghevoli adatti alle esigenze di chiunque, e non solo per gli appassionati di tecnologia. L'esperienza dell'utente è sempre stata al centro del nostro lavoro e continuerà a esserlo mentre esploriamo ulteriormente come fornire costantemente un valore aggiunto alle persone attraverso l'innovazione tecnologica.”

Nello specifico, il primo foldable di OPPO ha vinto il prestigioso premio per via della tecnologia di avanguardia che si trova all'interno del device, soprattutto per l'integrazione di Flexion Hinge e del Serene Display. OPPO Find N è il primo foldable sul mercato a integrare una cerniera di nuova generazione in grado di nascondere le classiche pieghe dello schermo che sono invece visibili su altri device di questo tipo. Inoltre, la cerniera di nuova generazione assicura affidabilità e permette anche al display di restare in equilibrio quando è aperto in un angolo compreso tra 50° e 120° gradi.