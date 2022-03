OPPO Reno7 Z 5G è il nuovo medio gamma un po' diverso dagli altri

Mentre OPPO Find N riceve un importante premio al MWC di Barcellona che ne sottolinea l’incredibile mix di tecnologia e design, il colosso cinese presenta anche OPPO Reno7 Z 5G. A primo acchito può sembrare uno dei tanti smartphone di fascia media con il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, ma in realtà il device ha dalla sua una specifica che lo rende molto interessante.

Lo smartphone, infatti, arriva con la certificazione Fluency Rating A di TÜV SÜD che garantisce alta fluidità e performance di buon livello anche dopo 36 mesi di utilizzo. Questa caratteristica lo rende ideale per i tanti utenti alla ricerca di un device economico ma in grado di funzionare al meglio per molto tempo.

OPPO Reno7 Z 5G: caratteristiche e design

Con un display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole da 16 MP e un rapporto schermo/telaio superiore al 90%, il device di OPPO si presenta con un design giovanile e apprezzabile. Sul retro, nell’angolo superiore sinistro, è ben visibile una fotocamera tripla così costituita: sensore principale grandangolare da 64 MP, sensore macro da 2 MP e sensore di profondità di 2 MP.

Sotto il telaio è presente il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, mentre per quanto riguarda l’autonomia fa affidamento su di un modulo da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 33 W. Infine, il device è munito di Android 11 con la personalizzazione ColorOS 12.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, 600 nit di luminosità massima e rapporto schermo/telaio del 90.8%;

Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G;

8 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile tramite microSD;

Fotocamera posteriore: sensore grandangolare da 64 MP con apertura f/1.7, due sensori da 2 MP con apertura f/2.4 per gli scatti macro e di profondità;

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.4;

Connettività 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, jack audio da 3.5 mm e porta USB Type-C;

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 33 W;

Certificazione IPX4;

Dimensioni: 159,9 x 73,2 x 7,49-7,55 mm;

Peso: 173 grammi;

Android 11 con la personalizzazione ColorOS 12.

Prezzo e disponibilità

Il device è disponibile nelle colorazioni Cosmic Black e Rainbow Spectrum a un prezzo pari a circa 275 euro al cambio. La compagnia non ha ancora indicato quando sarà disponibile anche per il nostro Paese.