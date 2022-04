OPPO Find X5 Pro+ è già in fase di sviluppo? Ecco le specifiche

OPPO Find X5 Series rappresenta senza alcun tipo di esitazione la gamma di smartphone Android più potente e più interessante di questo inizio 2022, ma sembra che il colosso cinese abbia già intenzione di alzare l'asticella verso un nuovo livello mettendosi già a lavoro sul modello OPPO Find X5 Pro+, le cui probabili specifiche tecniche sono state svelate da un inedito leak.

Di fianco OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro, infatti, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in rete in queste ore, dovrebbe trovare posto anche il modello OPPO Find X5 Pro+ con una scheda tecnica evidentemente spinta al massimo.

OPPO Find X5 Pro+: ecco le probabili specifiche del top di gamma cinese

In base al leak pubblicato in rete, sembra che OPPO Find X5 Pro+ abbia dalla sua un pannello AMOLED (Samsung E6) da 6.78 pollici leggermente curvo sui lati, risoluzione Quad HD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e supporto alla tecnologia LTPO – non è ben chiaro se il modello farà affidamento sulla tecnologia LTPO 2.0 o 3.0.

Sotto il cofano non può che esserci il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – nonostante esista il modello OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition – con affianco fino a 16 GB di memoria RAM LPDDR5, fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1 e ovviamente il chip proprietario MariSilicon X che ha permesso alla compagnia di catturare queste incredibili fotografie delle notti islandesi con il National Geographic.

Con tutta probabilità il device monterà una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida UltraVOOC da 150W e supporto alla tecnologia AirVOOC per quanto riguarda la ricarica wireless, mentre come sistema operativo ci si aspetta nuovamente Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1. Venendo alle fotocamere, frontalmente è molto probabile che sarà presente un sensore selfie Sony IMX709 da 32 MP, mentre sul retro è previsto un modulo triplo con sensore principale Sony IMX789 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare Sony IMX766 da 50 MP e un sensore periscopico OmniVision OV64B da 64 MP con zoom 5x e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS).

Quando sarà presentato OPPO Find X5 Pro+? E a che prezzo?

Purtroppo il leaker non ha dato una risposta alla prima domanda, ma ha invece svelato il probabile prezzo di lancio: sembra che il device arriverà in Cina a circa 1000€ al cambio per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno. Vi terremo informati non appena ci saranno ulteriori informazioni sul dispositivo.