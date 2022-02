OPPO Find X5 Series è qui: tanta potenza, design e tecnologia al top

OPPO Find X5 Series è stata ufficialmente presentata al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona come aveva comunicato la stessa compagnia dopo aver pubblicato l’invito di presentazione sul web. I successori dell’ottima e ancora attuale OPPO Find X3 series hanno tutto ciò che si cerca in uno smartphone Android di fascia alta: design, prestazioni al top e tanta tecnologia a portata di tutti.

Come avevamo già visto diverse volte nei leak dei giorni scorsi, OPPO Find X5 Seris offre un’esperienza di scatta di altissimo livello grazie alla presenza di MariSilicon X, il primo NPU (Neural Processing Unit) realizzato internamente della compagnia e annunciato durante gli OPPO Inno Day del 2021. Oltre a un’estetica di alto livello, quindi, l’esperienza di scatto raggiunge un nuovo livello in qualsiasi condizione di luminosità.

OPPO Find X5 Series: caratteristiche e design

OPPO Find X5 Pro

“La serie Find X5 eleva la serie Find X a un livello completamente nuovo – sia estetico che in termini di funzionalità – ridisegnando i confini dell’esperienza mobile attraverso il design, l’imaging, la tecnologia della batteria e le prestazioni. OPPO Find X5 Series nasce a partire dal DNA della serie Find X3: un prodotto di successo come confermato dai consumatori e dalla critica di tutto il mondo”, dichiara William Liu, President of Global Marketing di OPPO.

L’aspetto principale di OPPO Find X5 Pro è senza ombra di dubbio la componente fotografica: le fotocamere grandangolare e ultra grandangolare sono entrambe dotate del sensore Sony IMX766 da 50 MP con sensore di 1/1-56” e pixel binning da 2um. Ci sono importanti novità anche per quanto riguarda la stabilizzazione delle foto e dei video grazie alla introduzione di un nuovo sistema di stabilizzazione a cinque assi in grado di contrastare il tremolio. Frontalmente trova posto un sensore da 32 MP che, sfruttando il chip MariSilicon X permette di scattare selfie sempre nitidi e con un punto di colore impeccabile.

“Con la Find X5 Series OPPO desidera differenziarsi sul mercato italiano nella fascia alta, andando incontro alle esigenze più complesse degli utenti, i quali richiedono sempre di più smartphone funzionali dotati di caratteristiche innovative per un uso ricreativo ma anche business. Find X5 5G, Lite e Pro sono prodotti unici nel loro genere, fortemente improntati all’imaging: cameraphone perfetti per fotografare la realtà nella sua ricchezza e in ogni condizione di luce – sottolinea Adolfo Binni, Head of Product Marketing OPPO Italia. Ciò è stato reso possibile dalla collaborazione sviluppata con il brand Hasselblad, da un lato, ma soprattutto grazie alla nuova NPU MariSilicon X che permette di elaborare le immagini in formato RAW in tempo reale e in maniera fluida, dando una marcia in più al progresso della fotografia per smartphone.”

La scocca posteriore del device è realizzata in vera ceramica ultraresistente, ottenuta a seguito di una lavorazione di 168 ore, che conferisce allo smartphone un design unico e una robustezza impareggiabile – oltre alla completa impermeabilità (IP68) agli schizzi di acqua e alla polvere. È di altissimo livello anche il display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione WQHD+ con copertura del 100% della gamma colori P3, mentre il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 assicura un’esperienza fluida e senza lag anche nei task più impegnativi.

Di alto livello anche la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W che raggiunge il 50% di ricarica in appena 12 minuti – con AIRVOOC a 50 W si ricarica al 100% in appena 47 minuti.

OPPO Find X5 e Find X5 Lite

Ad accompagnare OPPO Find X5 Pro troviamo anche Find X5 e Find X5 Lite. Il primo, munito con un telaio posteriore con vetro opaco smerigliato e una scocca resistente alle impronte, è disponibile nelle varianti White o Black. Frontalmente è presente un incredibile display da 6.5 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W (AIRVOOC da 30 W in wireless), doppia fotocamera posteriore con sensori Sony IMX766 con supporto MariSilicon X.

Venendo poi a OPPO Find X5 Lite, il device economico offre il massimo del rapporto qualità prezzo con un’ottima fotocamera posteriore e non solo.

Prezzo e disponibilità

In occasione del lancio della nuova serie di smartphone di fascia alta, il colosso hi-tech svela anche importanti promozioni. Dal 2 a marzo al 24 aprile 2022, è possibile ricevere in omaggio un gran numero di device OPPO a seguito dell’acquisto di uno degli smartphone della serie Find X5:

Acquistando OPPO Find X5 Pro è possibile ricevere OPPO Enco X, OPPO Watch Free, Wireless base 50W e una cover, per un valore complessivo pari a 406 euro;

Acquistando OPPO Find X5 è possibile ricevere OPPO Enco X, OPPO Watch Free e una cover, per un valore complessivo pari a 327 euro;

Acquistando OPPO Find X5 Lite è possibile ricevere OPPO Enco Free 2, OPPO Band Sport e una cover, per un valore complessivo pari a 207 euro.

OPPO Find X5 Pro sarà disponibile all’acquisto nei prossimi giorni a 1.299,99 euro, OPPO Find X5 sarà disponibile a 999,99 euro e OPPO Find X5 Lite a 499,99 euro. Infine, preordinando uno dei seguenti smartphone su OPPO Store dal 25 febbraio al 17 marzo, è previsto un voucher del valore di 100 euro valido per 12 mesi.