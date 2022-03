OPPO e National Geographic ci guidano nelle notti dell'Islanda

È universalmente riconosciuto che i fotografi del National Geographic utilizzano solo il miglior equipaggiamento per scattare foto e girare i video mozzafiato che siamo abituati a guardare da qualche decennio, e in questa occasione il pluripremiato fotografo Kiliii Yuyan ha puntato sul nuovissimo OPPO Find X5 Pro per immortalare le incredibili notti invernali dell'Islanda.

Con il progetto “Empower Every Moment“, infatti, il fotografo si è affidato completamente al nuovo top di gamma di OPPO per scattare foto e girare video mozzafiato.

OPPO Find X5 Pro a fianco del National Geographic per immortalare le notti dell'Islanda

“Il nostro obiettivo è quello di consentire alle persone di vivere esperienze incredibili attraverso la tecnologia, e con Find X5 Pro saranno in grado di catturare l'intero spettro di colori della vita – sottolinea Bingo Liu, President Western Europe di OPPO. Quale modo migliore per dimostrarlo se non visitando una delle zone più belle del mondo e immortalando il paesaggio con una fotografia sorprendente e fedele alla realtà. Le nostre precedenti campagne con National Geographic hanno portato alla scoperta delle bellezze nascoste del nostro pianeta, e siamo felici che le persone possano vedere cosa siamo stati in grado di realizzare insieme questa volta, grazie al potente sistema di fotocamere del Find X5 Pro, che può catturare 1 miliardo di colori mozzafiato“.

Il fotografo del National Geographic ha riposto piena fiducia nella modalità 4K Ultra Night Video e alle alte prestazioni dell'HDR di OPPO Find X5 Pro offerte dal processore NPU MariSilicon X che trova posto all'interno dello smartphone di OPPO.

“Una delle più grandi sfide della fotografia su smartphone è scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione. È facile non riuscire a cogliere i dettagli, così come i giochi di chiaro-scuro che possono elevare la fotografia al livello successivo“, dichiara Kiliii Yuyan, pluripremiato fotografo del National Geographic.

Durante la campagna “Empower Every Moment”, Kiliii ha esplorato luoghi iconici come la laguna di origine glaciale Jökulsárlón e la singolare spiaggia con la sabbia nera Fauskasandur: OPPO Find X5 Pro si è sempre dimostrato pronto a immortale la bellezza di questi luoghi incontaminati preservando ogni minimo dettaglio anche nelle condizioni più avverse.

Fai la tua parte

OPPO, accanto alla campagna con National Geographic, vuole dare la possibilità a sei persone di intraprendere un viaggio esclusivo alla scoperta dell'Islanda. Partecipa al concorso fotografico e pubblica alcune foto nella Community di OPPO con gli hashtag #GetawayWithOPPO e #OPPOFindX5Pro.

