iPhone 13 Pro: con iOS 15.1 si potrà disabilitare la MACRO-MODE

Apple sta rilasciando iOS 15.1 beta 3 agli sviluppatori, secondo quanto si apprende da 9To5Mac, e il nuovo firmware introduce alcune rilevanti aggiunte al software. Una fra tutte è il supporto al ProRes nativo e un nuovo switch che disabilita l'Auto Macro per l'applicazione iOS Camera.

iPhone 13 Pro: arrivano delle grosse novità

Questa è un'aggiunta piuttosto importante, poiché risolve una grande preoccupazione che ha infastidito i recensori che hanno provato iPhone 13 Pro e 13 Pro Max quando hanno messo le mani sulle prime unità.

Apple, con iOS 15, consente alla fotocamera di iPhone 13 Pro di passare automaticamente alla modalità macro quando l'utente si avvicina a un soggetto.

Questa, sebbene apparentemente sia una funzione utile, si traduce anche in una strana animazione nell'app della fotocamera mentre l'iPhone passa da un obiettivo all'altro, con gli utenti che a volte devono “godere” dela Macro-Mode anche quando non lo desiderano.

Da quando le recensioni dei dispositivi sono emerse in rete, Apple ha subito affermato che avrebbe lanciato un nuovo aggiornamento software che avrebbe consentito di disabilitare manualmente la modalità macro: ora si scopre che questa novità è prevista con l'ultima beta di iOS 15.1.

Come funziona?

Se gli utenti accedono all'app Impostazioni e scelgono Fotocamera, vedranno un interruttore per la macro automatica, che, se abilitato, consentirà di passare da Wide a Ultra-Wide per acquisire scatti macro.

Se disabiliterete questa opzione, potrete passare manualmente dalla modalità ultra-grandangolare alla modalità Macro… oppure no.

Nelle notizie correlate, quando Apple ha introdotto l'iPad Mini 2021, molti hanno ritenuto che fosse il tablet più bello e migliore sul mercato: sembra avere tutte le carte in tavola per avere successo. Ma le prime recensioni degli utenti sono state seriamente sconcertanti; molti hanno iniziato a lamentarsi dell'effetto “gelatina” durante lo scorrimento quando il tablet è in posizione verticale.

La stessa Apple non considera questo uno svantaggio; dichiara, a tal proposito, che questo comportamento dello schermo è normale. Chissà come spiegherà l'azienda il nuovo problema svelato dai possessori del suddetto terminale. Stiamo parlando della comparsa di distorsione e scolorimento dell'immagine quando si tocca il display con orientamento verticale. Il problema è particolarmente evidente quando è attivato il tema scuro.

