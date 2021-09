iPhone 13: in futuro si potrà disattivare la "Macro Mode"

Apple ha appena affermato che aggiornerà gli attuali iPhone 13 introducendo l'opzione per disabilitare il passaggio automatico alla fotografia macro.

Le recensioni di iPhone 13 da parte degli esperti di tutto il mondo sono ora disponibili e, come al solito, ci forniscono diverse nuove informazioni sull'ultimo gadget della mela.

Ad esempio, si è scoperto che al momento non è possibile disattivare la macro-mode quando ci si avvicina a un soggetto con la fotocamera dei nuovi iDevice.

Durante l'evento “California Streaming“, la compagnia di Tim Cook ha presentato la serie di iPhone 2021; fra le novità più rilevanti (oltre alla Cinematic Mode), ha avuto molto clamore anche la nuova feature chiamata “Macro Photography. Ecco come lo descrive l'azienda:

Non di meno, Apple afferma anche che si possono girare video macro:

Il problema è che se volete anche solo avvicinarvi ad un soggetto con il vostro nuovo iPhone 13 ma non volete attivare la fotografia macro, al momento non è possibile. Questo è stato notato durante la recensione di INPUT e l'OEM americano ha fornito un commento su questo argomento:

Il fatto che ci sia un'impostazione “Blocca fotocamera” nella sezione Fotocamera all'interno dell'app Impostazioni, che disabilita il cambio automatico della fotocamera per la registrazione video è una prova sufficiente che Apple sa che le persone non lo vorrebbero. Con mia grande delusione, non c'è impostazione per disattivare la commutazione della fotocamera per le foto fisse. Non ancora almeno.

Quando ho premuto Apple per la prima volta e li ho informati dello sconcertante cambio di fotocamera, mi è stato detto che è così che funziona il sistema di fotocamere. Alla vigilia di questa recensione, Apple ha cambiato rotta e ha affermato che rilascerà un aggiornamento software per consentire agli utenti di disabilitare il cambio della fotocamera. Secondo Apple:

Una nuova impostazione verrà aggiunta in un aggiornamento software questo autunno per disattivare il cambio automatico della fotocamera durante le riprese a distanza ravvicinata per la fotografia macro e i video.