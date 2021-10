iOS 15 NON CONVINCE: l'adozione è molto bassa

L'adozione di iOS 15 rimane più lenta rispetto ai numeri di iOS 14 dell'anno scorso; questo è quanto rivelato da un recente report emerso online.

iOS 15: come mai l'adozione è molto bassa?

A metà settembre, due giorni dopo il rilascio di iOS 15 al pubblico, è stato riferito che gli utenti hanno impiegato più tempo per aggiornare il software alla nuova versione rispetto allo scorso anno. Due settimane dopo, l'adozione è rimasta alquanto lenta, molto di più dello scorso anno in termini numerici.

Sulla base dei dati della società di analisi Mixpanel, solo l'8,59% degli utenti ha aggiornato i propri dispositivi a iOS 15 entro 48 ore dal rilascio. Per fare un confronto, quel numero era del 14,68% nello stesso periodo del 2020 quando è stato rilasciato iOS 14. Quasi 15 giorni dopo, l'adozione è molto contenuta.

Non di meno, Mixpanel ora mostra che l'adozione di questo firmware della mela è al 22,22%. Guardando al 5 ottobre 2020, il 41,97% degli utenti aveva già installato iOS 14. Vale la pena notare che la società misura l'adozione di iOS in base ai dati raccolti da app e siti Web che utilizzano la sua API di analisi. Finora, Apple non ha rilasciato numeri ufficiali in merito all'installazione del nuovo firmware.

Naturalmente, ci sono diversi motivi per cui iOS 15 sta avendo un'adozione più lenta, ma nessuno di questi è stato osservato dalla casa madre.

L'aggiornamento di quest'anno è più incrementale rispetto all'anno scorso, poiché iOS 14 ha rivoluzionato il sistema introducendo, per la prima volta, i widget sulla schermata principale, la Picture-in-Picture mode per gli utenti di iPhone, interfacce di chiamata e Siri ridisegnate, la libreria di app, l'audio spaziale e molto altro ancora.

Un altro punto saliente è che alcune delle principali nuove funzionalità di iOS 15 come SharePlay in FaceTime e Universal Control per gli utenti di iPad sono state ritardate alla fine dell'anno. Inoltre, c'è anche una nuova opzione che consente agli utenti di rimanere su iOS 14 e di ricevere comunque importanti aggiornamenti di sicurezza.

È difficile dire quale di questi motivi abbia avuto il maggiore impatto sull'adozione di iOS 15, ma sicuramente la combinazione di tutti questi, più il numero elevatissimo di bug che ha colpito il sistema, sta rendendo meno interessati gli utenti all'ultima versione del sistema operativo della mela.

In un sondaggio condotto da 9to5Mac, oltre il 12% dei lettori ci ha detto che stanno aspettando iOS 15.1 o un futuro aggiornamento con più funzionalità, mentre il 5% ha deciso di rimanere su iOS 14 più a lungo.

E voi? Avete aggiornato i vostri iPhone e iPad a iOS 15? Avete riscontrato delle criticità o delle falle? Fatecelo sapere.