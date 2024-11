iOS 18.1, da ora non è più possibile tornare indietro

A distanza di una settimana dall’arrivo di iOS 18.1, Apple ha smesso di firmare la versione iOS 18.0.1. Questo significa che da ora gli utenti di iPhone e iPad non possono più effettuare il downgrade alla precedente versione del sistema operativo.

Con iOS 18.0.1, il primissimo aggiornamento di iOS 18, l’azienda di Cupertino aveva risolto numerosi bug del nuovo iOS, oltre a miglioramenti dal punto di vista della sicurezza e delle performance. Invece, il recente rilascio di iOS 18.1 è coinciso con l’introduzione del primo set di strumenti di Apple Intelligence, tra cui gli Strumenti di scrittura e la funzione Clean Up nell’app proprietaria Foto.

A questo proposito, è utile ricordare che il ripristino di una precedente versione di iOS viene associato spesso e volentieri al jailbreak dei dispositivi Apple (iPhone e iPad), procedura che consente di installare software e pacchetti di terze parti alternativi all’App Store e non autorizzati da Apple.

Inoltre, l’operazione di ripristino può tornare utile anche qualora un utente riscontri svariati bug sul proprio dispositivo dopo l’aggiornamento all’ultima versione di iOS. Tuttavia, da oggi Apple impedisce a chiunque di tornare indietro rispetto all’attuale versione 18.1 di iOS.

Anzi, a dire il vero, si procede ormai spediti per l’arrivo del nuovo iOS 18.2, che porterà con sé un ulteriore set di novità per quanto concerne Apple Intelligence, in attesa che la lingua italiana faccia il suo debutto nella primavera del prossimo anno.

Ve ne abbiamo parlato in maniera diffusa in diversi nostri articoli, anche se c’è sempre l’opzione offerta da macOS Sequoia 15.1, con cui è già possibile usare Apple Intelligence qui in Italia.