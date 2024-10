Apple iOS 18.0.1 è disponibile: tutte le novità dell'aggiornamento

Apple ha da poco rilasciato iOS 18.0.1 per tutti gli iPhone compatibili al nuovo sistema operativo di Casa Cupertino debuttato i primi giorni di settembre. Se sei già in possesso di un iPhone 16 sarai contento di sapere che l’aggiornamento risolverà alcuni bug per questa serie. Altrimenti puoi acquistarlo su Amazon a un ottimo prezzo.

Comunque non si può dire che iOS 18 avesse particolari problemi o bug. Il nuovo sistema operativo della “mela morsicata” ha da subito funzionato generalmente molto bene, catturando l’utente per le nuove funzionalità soprattutto legate alla personalizzazione del dispositivo. Novità intuitive e pratiche, in grado di migliorare la produttività lato utente.

Ovviamente non siamo davanti al tanto atteso iOS 18.1 che sarà davvero un’ulteriore ventata di funzionalità, ma al momento alcuni aspetti interessanti sono stati corretti e sistemati con questa versione del noto sistema operativo di Apple per iPhone.

Apple iOS 18.0.1: tutte le novità

Vediamo quindi tutte le correzioni e le novità introdotte con l’aggiornamento di Apple iOS 18.0.1:

migliorata l’app Messaggi che tendeva a chiudersi senza motivo mentre si rispondeva a un messaggio che utilizzava un quadrante Apple Watch condiviso;

che tendeva a chiudersi senza motivo mentre si rispondeva a un messaggio che utilizzava un quadrante Apple Watch condiviso; i messaggi audio in Messaggi potrebbero catturare alcuni secondi di audio prima che l’indicatore del microfono venga attivato;

in Messaggi potrebbero catturare alcuni secondi di audio prima che l’indicatore del microfono venga attivato; risolto un calo di prestazioni a causa di un problema nella gestione della memoria;

a causa di un problema nella gestione della memoria; migliorato il feedback del touch screen per alcuni modelli iPhone 16 e iPhone 16 Pro, soprattutto quando viene premuto il tasto controllo fotocamera;

per alcuni modelli iPhone 16 e iPhone 16 Pro, soprattutto quando viene premuto il tasto controllo fotocamera; risolti bug durante la registrazione di video 4K con iPhone 16 Pro;

con iPhone 16 Pro; possibilità di installare iPadOS 18.0.1 sui modelli iPad Pro M4 che non potevano installare iPadOS 18 per problemi segnalati da alcuni utenti.

In conclusione, il tuo iPhone ora dovrebbe funzionare ancora meglio. Oltre a iOS 18.0.1 ora sono disponibili gli aggiornamenti anche per Apple macOS Sequoia e watchOS 11.0.1 che risolverà alcuni problemi di batteria. Quindi il nostro consiglio è quello di effettuare subito questi aggiornamenti così da risolvere bug e problemi legati a prestazioni, autonomia e altro.