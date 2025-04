Poco C75: display 6.88, doppia fotocamera da 50MP e batteria POTENTE a 109,90 euro (-35%)

Se cercavi uno smartphone di qualità ma non puoi spendere troppo, Poco C75 risponde ad ogni tua esigenza. Questo ottimo dispositivo Android con display da 6.88 pollici, doppia fotocamera principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale e potente batteria da 5160mAh può essere tuo a soli 109,90 euro invece di 169,90 su Amazon.

POCO C75: la scheda tecnica

POCO C75 include un display da 6.88 pollici che esalta il sistema di doppia fotocamera con sensore AI da 50 megapixel che ti permette di catturare foto perfette in ogni condizione di luce. Il tutto alimentato dal processore octa-core da 2.0GHz per prestazioni fluide e un’ottima efficienza energetica.

In tal proposito, va menzionata la batteria da 5.160mAh dall’autonomia incredibile dato che potrai usare lo smartphone senza ricaricarlo continuamente. Una ricarica che comunque supporta il power delivery a 18W in modo che sia pronto in poco tempo.

Tra le altre cose, citiamo il particolare design con oblò centrale, sicuramente stiloso, e la memoria da 8GB di RAM con 256GB di archiviazione interna. Un telefono affidabile, performante e dall’estetica originale: acquistalo a soli 109,90 euro.