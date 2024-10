iOS 18.1 è qui! Tutte le novità e i cambiamenti principali

Apple ha rilasciato il tanto atteso aggiornamento a iOS 18.1. La grande novità è l’arrivo di Apple Intelligenze che integra funzionalità in grado di migliorare l’interazione degli utenti con iPhone. Inoltre, sono stati inseriti strumenti avanzati, miglioramenti in Siri e miglioramenti vari. L’obiettivo di questo update è migliorare l’esperienza e la sicurezza degli utenti, con un focus su personalizzazione e privacy.

Una delle principali novità è proprio Apple Intelligence, integrata in modo intensivo per migliorare la produttività. Anche Siri è stata migliorata. Ottenendo un aggiornamento sia visivo che funzionale, ora permette agli utenti di mantenere il contesto delle conversazioni in merito alle richieste e fornisce risposte più precise e naturali. Tim Cook, CEO di Apple, ha dichiarato:

Apple Intelligence si basa su anni di innovazione in ambito AI e machine learning per mettere i modelli generativi di Apple al centro dei nostri dispositivi, offrendo alle persone un sistema di intelligenza personale che sia facile da usare e che, al contempo, protegga la loro privacy. Apple Intelligence è AI generativa in puro stile Apple, e siamo entusiasti della sua capacità di arricchire la vita delle persone.

Purtroppo però, al momento, Apple Intelligence, arrivata con l’aggiornamento iOS 18.1, è disponibile solo negli Stati Uniti e limitata ai modelli iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 e iPhone 16 Pro Max. Sappiamo già che gli altri modelli di iPhone, quelli precedenti, non supporteranno Apple Intelligence per limitazioni di hardware.

Casa Cupertino ha comunque fatto sapere che Apple Intelligence otterrà il supporto per la lingua italiana e altre lingue europee durante il prossimo anno, nello specifico ad Aprile 2025 per l’italiano.

iOS 18.1: tutte le altre novità

Vediamo adesso tutte le altre novità principali, oltre ad Apple Intelligence, disponibili ora su tutti gli iPhone che hanno ricevuto l’aggiornamento a iOS 18.1.

Centro di controllo : grazie a questo update la sezione Connettività del Centro di controllo è stata completamente rivista offrendo così una disposizione dei toggle più intuitiva e personalizzabile.

: grazie a questo update la sezione Connettività del Centro di controllo è stata completamente rivista offrendo così una disposizione dei toggle più intuitiva e personalizzabile. Calcolatrice : nuova interfaccia per la storica calcolatrice di iPhone che ora ha una finestra, nella parte inferiore dello schermo, dedicata alla cronologia dei calcoli.

: nuova interfaccia per la storica calcolatrice di iPhone che ora ha una finestra, nella parte inferiore dello schermo, dedicata alla cronologia dei calcoli. Foto spaziali per iPhone 15 Pro : ora puoi scattare foto spaziali se hai un iPhone 15 Pro e Pro Max.

: ora puoi scattare foto spaziali se hai un iPhone 15 Pro e Pro Max. Notifiche : anche le notifiche hanno ottenuto notevoli miglioramenti, raggruppate sotto un’unica icona e con un badge che indica il numero di quelle ancora da leggere.

: anche le notifiche hanno ottenuto notevoli miglioramenti, raggruppate sotto un’unica icona e con un badge che indica il numero di quelle ancora da leggere. Emoji : ora sono disposte su 4 righe invece che 5 risultando così più grandi.

: ora sono disposte su 4 righe invece che 5 risultando così più grandi. TikTok : arriva anche una miglioria per la condivisione semplificata su TikTok dei brani da Apple Music con un semplice tocco.

: arriva anche una miglioria per la condivisione semplificata su TikTok dei brani da Apple Music con un semplice tocco. Controllo fotocamera: il tanto blasonato tasto sui modelli iPhone 16 ottiene nuovi opzione tra cui la possibilità di passare dalla fotocamera posteriore a quella frontale e viceversa.

Nel frattempo, qualche giorno fa è stata rilasciata la prima beta per sviluppatori di iOS 18.2.