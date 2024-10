iOS 18.2: rilasciata la prima beta per sviluppatori, ecco le novità

Oggi Apple ha rilasciato la prima beta per sviluppatori di iOS 18.2. La nuova versione del sistema operativo introduce varie funzionalità legate ad Apple Intelligence, ad esempio Genmoji, Image Playground e l’integrazione di ChatGPT in Siri, più alcuni miglioramenti per gli Strumenti di Scrittura (Writing Tools).

Inoltre, espande la disponibilità di Apple Intelligence ad un maggior numero di località di lingua inglese, tra cui Regno Unito, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda e Canada. Al momento iOS 18.1 – il cui rilascio è atteso per la prossima settimana – supporta soltanto la lingua inglese (US).

Le novità della prima beta di iOS 18.2

Le nuove funzioni introdotte dalla prima beta di iOS 18.2 portano Apple Intelligence (il sistema di intelligenza personale sviluppato da Apple) a compiere un ulteriore passo in avanti. Ecco le novità più importanti:

Image Playground : creazione di immagini personalizzate da zero in stile cartoon, sulla base di suggerimenti di testo.

: creazione di immagini personalizzate da zero in stile cartoon, sulla base di suggerimenti di testo. Genmoji : editor integrato nella tastiera emoji di iOS per la creazione di nuove emoji da condividere con i propri amici.

: editor integrato nella tastiera emoji di iOS per la creazione di nuove emoji da condividere con i propri amici. ChatGPT integrato in Siri : l’integrazione di ChatGPT in Siri rende l’assistente vocale di Apple ancora più potente, potendo sfruttare i modelli di conoscenza del chatbot di OpenAI.

: l’integrazione di ChatGPT in Siri rende l’assistente vocale di Apple ancora più potente, potendo sfruttare i modelli di conoscenza del chatbot di OpenAI. Visual Intelligence: nuova funzionalità per i possessori di iPhone 16 e iPhone 16 Pro che consente di scattare una foto dalla schermata di blocco per ottenere informazioni su ciò che si sta guardando.

Ci sono inoltre dei miglioramenti per gli Strumenti di Scrittura, che ora integrano ChatGPT più un nuovo campo di testo attraverso cui gli utenti possono richiedere una modifica ad Apple Intelligence.

Al momento Apple non ha ancora comunicato una data per il rilascio pubblico di iOS 18.2, ma è presumibile l’arrivo della nuova versione di iOS tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Sappiamo invece che, almeno per il momento, le funzionalità di Apple Intelligence non saranno disponibili in Italia e nel resto dell’Unione europea a causa del Digital Markets Act.