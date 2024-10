Apple Intelligence arriverà anche in Europa, Italia compresa: ecco quando

Apple ha appena rilasciato iOS 18.1 e macOS 15.1, che includono il primo set di strumenti Apple Intelligence. Per ora sono disponibili solamente in inglese, ma non dovremo aspettare molto per usufruirne anche in italiano: la nostra lingua arriverà infatti nel 2025, insieme ad altre undici (quelle per il momento confermate).

Ad aprile ci sarà anche l’italiano

Stando a quanto confermato dalla stessa Apple in un comunicato stampa, il supporto per le nuove lingue arriverà su Apple Intelligence ad aprile 2025. Al momento, infatti, l’unica lingua disponibile è l’inglese americano: con iOS 18.2 (ora in versione beta), dovrebbero aggiungersi anche l’inglese parlato in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito.

Se per queste dovremo attendere soltanto fino (presumibilmente) a dicembre, per poter usufruire delle funzionalità AI di Apple Intelligence anche in italiano dovremo attendere fino ad aprile 2025. Fra sei mesi, quindi, verranno aggiunti: cinese, inglese (India) e inglese (Singapore), francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo, vietnamita. “E altre ancora”, ha scritto Apple, sottintendendo il fatto che potrebbero esserne aggiunte altre.

Sarà un aggiornamento gratuito

Il supporto verrà distribuito tramite aggiornamento software gratuito (iOS 18.4, forse), segnando l’arrivo di Apple Intelligence anche in gran parte dell’Europa. Per utilizzare gli strumenti intelligenti di Apple è necessario avere un iPhone 15 Pro o successivo, oppure un Mac o iPad con chip M1 (e successivo).

Con iOS 18.1 e macOS 15.1, Apple ha introdotto nuove funzionalità Apple Intelligence. Tra questi spiccano i Writing Tools, per modificare e correggere testi o creare riepiloghi e Clean Up, che consente di rimuovere oggetti dagli immagini attraverso l’AI. Con iOS 18.2 e macOS 15.2 arriveranno anche Image Playgrounds, Genmoji e ChatGPT.